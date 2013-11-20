آمار تعجب آور از تخریب جنگلهای ایلام/ 33 درصد درختان بلوط ایلام خشک شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم استان ایلام هر روز راجب درختان بلوط پرس و جو می کنند که چه بر سر درختان بلوط آمده که به چنین حال و روزی افتاده اند و بیشتر آنها خشک شده است.

بحث خشکیدگی درختان بلوط که در همه رسانه ها در طول سال به آن پرداخته شده به فاجعه نزدیک می شود، فاجعه ای که شاید دیگر دیدن بلوط در استان را سخت می کند.

در حال حاضر خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام به اوج خود رسیده و هر روز درختان خشک در جنگلهای استان بیشتر می شوند.

استان ایلام دارای 641 هزار جنگل است که بیش از 90 درصد از آن را درختان بلوط تشکیل می دهند که در حال حاضر طبق گفته مسئولان 33 درصد از این درختان به طور کامل خشک شده اند.

درختان بلوط استان ایلام دیگر نشاط و شادابی گدشته را ندارند و عوملی مثل گردو غیار، بیماری های مختلف، آتش سوزی و..باعث شده درختان بلوط از بین بروند.

خشک شدن 33 درصد درختان بلوط ایلام

رضا احمدی مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درختان بلوط یکی از گونه های بومی زاگرس و از جمله استان ایلام که بین500 تا دو هزار سال عمر می کند.

وی بیان داشت: اما عواملی طبیعی و انسانی باعث خشکیدگی و کاهش طول عمر این درختان کهنسال شده است.

احمدی افزود: همه عوامل دست به دست هم دادند که حدود 80 درصد از جنگل های بلوط استان دچار خسارت وخشکیدگی شوند و 33 درصد از جنگل های بلوط کاملا خشکیده شوند و از بین بروند.

وی عنوان کرد: بیش از 87 درصد مساحت استان ایلام را منابع طبیعی تشکیل می دهد که حفاظت و صیانت از منابع طبیعی وظیفه‌ای همگانی است که باید به آن توجه شود.

نقش مهم درختان بلوط تولید اکسیژن و جذب گرد و غبار

هر هکتار جنگل حدود 68 تن گرد و غبار هوا در هر سال جذب می کند که این عامل خود به تنهایی باعث خشکیدیگی درختان بلوط شد چراکه در سالهای گذشته گرد و غبار در ایلام به حدی زیاد بوده که دیگر تحمل دختان کم شده است.

هزینه متوسط حفاظت از هر هکتار جنگل در استان 61 ‏‏میلیون ریال است و سالانه بیش از 100 میلیارد تومان برای جلوگیری از خشکیدگی درختان بلوط نیاز است.

در استان ایلام به جز عوامل طبیعی، عوامل انسانی مثل جاده سازی در استان ایلام بیش از پنج هزار درخت بلوط به بهانه احداث راه از ریشه درآمده است.

درختان بلوط که نقش مهم در زییابی و اکوسیستم استان ایلام دارند، با خشکیدگی این درختان بخش از منابع مهم ملی و استانی از بین می رود و شاید حیات وحش استان نیز به خطر بیافتد.

درختان بلوط ایلام به عنوان تصفیه خانه های طبیعی استان نقش مهی در تبدیل اکسیژن دارند که برای همه موجودات زنده ماده ای حیاتی است.

درختان بلوط روزگاری محیطی آرام و دلنشین بودند ولی امروز متاسفانه رنگ از رخسار درختان بلوط پریده است و متاسفانه بی توجهی ها برای پیشگیری از خشکیدیگی درختان بلوط نیز ادامه دارد.

پیگیری خشکیدگی درختان بلو در مجلس

احمد شوهانی نماینده مردم ایلام در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس خواستار بررسی نابودی درختان بلوط در منطقه زاگرس شده اند.

وی بیان داشت: نابودی درختان بلوط واقعا در استان ایلام جای تاسف دارد و درختانی که نماد استان ایلام هستند به چنین حال و روزی درآمده اند.

این نماینده بیان داشت: بحث خشکیدگی درختان بلوط استان ایلام به طور جدی در مجلس پیگیری می شود و هر راهکاری را برای نجات درختان بلوط باشد انجام خواهیم داد.