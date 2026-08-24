۱۳۷۵ مسجد استان بوشهر در سامانه جامع مساجد ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عیسی راستگو عصر دوشنبه در آیین تجلیل از ائمه جماعات مساجد شهرستان دیّر بهمناسبت روز جهانی مسجد ، از پایان فرآیند شناسایی و ثبت اطلاعات ۱۳۷۵ مسجد استان در سامانه جامع مساجد خبر داد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بوشهر با بیان اینکه پیش از این آمار دقیقی از وضعیت مساجد وجود نداشت، اظهار داشت: در راستای اجرای دغدغههای نماینده ولیفقیه در استان، تمامی مساجد استان با مختصات دقیق جغرافیایی، اطلاعات بانیان و وضعیت ائمه جماعت، در سامانه جامع ثبت شدهاند.
وی با اشاره به ضعف فعلی در حضور دائم روحانیون در مساجد، گفت: در حال حاضر تنها یکچهارم مساجد استان از حضور امام جماعت بهرهمند هستند. بر همین اساس، یک افق ۱۰ ساله برای بازگرداندن مساجد به کارکردهای صدر اسلام (فراتر از اقامه نماز) ترسیم شده است.
راستگو افزود: در قالب طرح محراب، ۳۲۰ مسجد بهعنوان پایگاههای پیشران در استان شناسایی و فعال شدهاند که ۲۶ مسجد آن در شهرستان دیّر واقع است و بخش اعظم برنامههای حمایتی به این مراکز اختصاص مییابد.
وی با تأکید بر محوریت روحانیت در مدیریت مساجد، تصریح کرد: طبق سند جامع مساجد کشور، امام جماعت، مدیرِ تامالاختیار فرهنگی مسجد است. بر همین اساس، صدور احکام هیئتامنا تنها با تأیید و امضای امام جماعت مسجد انجام خواهد شد.
راستگو با اشاره به لزوم همافزایی نهادهای انقلابی در سنگر مسجد، تأکید کرد: بر اساس قانون مصوب، فرمانده پایگاه بسیج هر مسجد باید بهعنوان عضو رسمی در هیئتامنای آن مسجد حضور داشته باشد تا هماهنگیهای لازم برای پیشبرد اهداف فرهنگی و انقلابی در عالیترین سطح صورت گیرد.
مدیر مرکز رسیدگی به امور مساجد استان بوشهر در پایان، آمادگی کامل این مرکز را برای حمایت از ائمه جماعات و کارگزاران مساجد اعلام کرد و خواستار تعامل حداکثری میان هیئتامنا، اداره تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای مرتبط شد.
در پایان این مراسم از ائمه جماعات مساجد شهرستان دیّر تجلیل شد.
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