ایران برابر برزیل پیروز شد/ خلق دومین شگفتی توسط ساحلی بازان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران دومین بازی خود را در رقابتهای بین قاره‌ای مقابل برزیل برگزار کرد. در این بازی که از ساعت 17:30 امروز چهارشنبه در شهر دوبی امارات برگزار شد تیم ایران برابر تیم نامدار برزیل در مجموع با نتیجه 7 بر 5 به پیروزی رسید. دو تیم در وقت های معمول و سه دقیقه اضافی تن به تساوی 4 - 4 دست یافتند و بازی به ضربات پنالتی کشیده شد.

وقت اول این بازی با تساوی دو بر دو خاتمه یافت. ابتدا برزیل با گل سیسینو از تیم ایران پیش افتاد اما بلافاصله پیمان حسینی دروازه بان ایران با شوتی از راه دور و دیدنی دروازه حریف را باز کرد و اجازه نداد شادی طلایی‌پوشان برزیل دوام داشته باشد. این دو گل البته پایان کار دو تیم در وقت اول نبود.

برزیل بار دیگر دروازه تیم ایران را گشود و دو بر یک از قهرمان آسیا پیش افتاد ولی ضربه قیچی برگردان زیبای بلوک باشی برای دومین بار کار را به تساوی کشاند تا در پایان وقت نخست نتیجه تساوی برای ایران و برزیل رقم بخورد.

در وقت دوم هر دو تیم بازی زیبایی را به نمایش گذاشتند و حملات مداومی را روی دروازه یکدیگر ایجاد کردند ولی این تیم کشورمان بود که به گل رسید. این بار هم بلوک باشی بود که دروازه برزیل را گشود تا تیم کشورمان 3 بر 2 از این تیم بزرگ جهان پیش بیافتد. برزیل در ادامه کار فشار زیادی را وارد کرد با این حال تیم ایران هم در ضد حملات دارای موقعیت‌هایی شد که هیچ کدام نتیجه بخش نبود و این وقت با حساب 2 - 3 به نفع تیم ایران خاتمه یافت.

برزیل در شروع وقت سوم به گل تساوی دست یافت. خطای پنالتی که بازیکن تیم ایران مرتکب شد این فرصت را به سیسینیو داد تا گل سوم برزیل را به ثمر برساند. در ادامه برزیل سعی کرد تیم ایران را تحت فشار قرار دهد ولی بار دیگر تیم ایران به گل رسید. این بار مهدی حسنی دروازه برزیل را گشود تا قهرمان آسیا از مدعی همیشگی جهان پیشی بگیرد. برزیل در فاصله دو دقیقه به پایان بازی روی یک ضربه خطا به گل رسید و کار را بار دیگر به تساوی کشاند. ضربه خاویر را ابتدا حسینی دفع کرد ولی در برگشت بازیکن برزیلی ریباند کرد و کار را به تساوی کشاند و بازی به وقت اضافی کشیده شد.

در وقت اضافی هم گلی رد و بدل نشد و مهم‌ترین اتفاق آن شوت زیبای بازیکن برزیل و واکنش استثنایی دروازه‌بان ایران بود که مانع از گل شدن این توپ شد تا کار دو تیم به ضربات پنالتی کشیده شود. نخستین ضربه را نادری برای ایران زد که به گل تبدیل شد و برای برزیل هم خاویر گلزنی کرد. پنالتی دوم ایران را نیز مهدی حسنی تبدیل به گل کرد اما ضربه دوم برزیلی ها را پیمان حسینی مهار کرد. احمدزاده سومین ضربه ایران را وارد دروازه کرد و بدین ترتیب تیم ایران برزیل را در ضربات پنالتی 7 بر 5 شکست داد.

تیم ایران روز گذشته در نخستین بازی خود روسیه، قهرمان جهان را در ضربات پنالتی شکست داده بود.

ایران فردا پنجشنبه در سومین دیدار گروه B با ایتالیا دیدار خواهد کرد.