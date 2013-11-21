به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ساحلی ایران امروز پنجشنبه در سومین دیدار خود در مسابقات فوتبال ساحلی بین المللی به مصاف تیم ایتالیا رفت. این مسابقه در پایان وقت‌های قانونی با تساوی پر گل 7 بر 7 به پایان رسید تا تیم ایران در ضربات پنالتی به برتری برسد. در ضربات پنالتی هر سه ضربه ایران به گل تبدیل شد تا تیم کشورمان در مجموع با نتیجه 10 بر 9 حریفش را از پیش رو بردارد.

فرید بلوک باشی و مسلم مسیگر (هر کدام دوبار)، مهدی حسنی، پیمان حسینی و محمد احمدزاده گل‌های ایران را در جریان بازی به ثمر رساندند.

12 دقیقه ابتدایی این مسابقه بسیار زیبا و پر گل آغاز شد. در این بخش از بازی، ابتدا پالماچی موفق شد ایتالیا را با یک گل از ایران پیش بیاندازد. با این حال فرید بلوک باشی نتیجه را جبران کرد و کار به تساوی کشید. هنوز یک دقیقه از تساوی مسابقه نگذشته بود که ایتالیا گل دوم و سپس گل سوم خود را به ثمر رساند تا ایران با نتیجه 3 بر یک عقب بیافتد.

با این حال بازی هجومی تیم ایران باعث شد تا مهدی حسنی و فرید بلوک باشی دو گل دیگر برای ایران به ثمر برسانند تا در وقت ابتدایی مسابقه، بازی با تساوی 3 بر 3 به پایان برسد. در دقایق پایانی بخش اول مسابقه، هاشم‌پور مربی تیم ملی ایران از سوی داور مسابقه اخراج شد و ادامه مسابقه را از روی سکوها تماشا کرد.

در بخش دوم مسابقه بر خلاف بخش اول، گل زیادی رد و بدل نشد. بازیکنان ایران که بر بازی مسلط شده بودند اینبار روی شوت پیمان حسینی دروازه‌بان خود موفق شدند گل چهارم را به ثمر برسانند تا این بخش با برتری 4 بر 3 به سود ایران به پایان برسد. این دومین گل دروازه‌بان ایران در این مسابقات است.

بخش پایانی بازی بسیار زیبا و هیجان انگیز دنبال و 7 گل دیگر بین دو تیم رد و بدل شد. تیم ملی ایران در 12 دقیقه پایانی این بازی فرصت داشت تا تعداد گل‌هایش را بیشتر کند. با این حال بازیکنان ایران از فرصت‌های خود استفاده نکردند تا تیم ایتالیا توسط دی تولیو به گل تساوی برسد. با این گل، هیجان دوباره به مسابقه بازگشت و دیدار دو تیم با حساسیت بیشتری دنبال شد.

این تساوی دوام زیادی نداشت چون مسلم مسیگر دوباره با گلزنی خود، ایران را از ایتالیا پیش انداخت و نتیجه بازی 5 بر 4 به سود ایران شد. فشار حملات ایتالیا برای جبران نتیجه خیلی زود نتیجه داد. آنها ابتدا روی یک ضربه پنالتی کار را مجددا به تساوی کشاندند و سپس روی یک ضربه کاشته با نتیجه 6 بر 5 از ایران پیش افتادند.

در این شرایط، حسن عبداللهی بازیکن تیم ایران هم از زمین بازی اخراج شد تا شاگردان اوکتاویو کار دشواری برای گلزنی داشته باشند. با وجود این، مسلم مسیگر مجددا روی یک حرکت انفرادی و زیبا توانست گل مساوی را برای ایران به ثمر برساند. دقایقی بعد ایران مجددا با ضربه محمد احمدزاده به گل برتری رسید تا کار با نتیجه 7 بر 6 به سود ایران شود. این برتری هم همانند گل‌های قبلی خیلی دوام نداشت و بازیکنان ایتالیا بازی را به تساوی کشاندند.

این تساوی تا پایان وقت‌های قانونی پابرجا بود تا مسابقه به وقت‌های اضافه کشیده شود. در وقت‌های اضافه هم دو تیم به تساوی رضایت دادند و در نهایت کار به ضربات پنالتی کشیده شد.

در ضربات پنالتی برای ایتالیا پروزینتی و پالماچی ضربات اول و سوم را به گل تبدیل کردند ولی پنالتی دوم ایتالیایی‌ها از دست رفت. برای ایران هم فرید بلوک باشی، علی نادری و مهدی حسنی پنالتی‌های اول و دوم و سوم را به گل تبدیل کردند تا ایران به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود کند.

ایران در مرحله نیمه نهایی با تیم دوم گروه اول (امارات یا سوئیس) دیدار خواهد کرد. این مسابقه ساعت 18:45 روز جمعه برگزار خواهد شد.



