هدایت روان آبهای سطحی شهر تهران در ری

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر عطائی با بیان این خبر افزود: با توجه به تداوم بارش های پائیزی و با پیش بینی تمهیدات لازم و تلاش مستمر و شبانه روزی تیم های اجرایی، شهروندان به سهولت در معابر شهری تردد دارند و هیچگونه آبگرفتگی و یا آب ماندگی در شهرری نداشته ایم.



عطائی با اشاره به اینکه احداث یک هزار و 726 مترطول کانال کمکی به موازات کانال سرخه حصار نقش مهمی در مهار سیلاب احتمالی داشته، خاطرنشان کرد: بتنی شدن کانال های شهید بهشتی، سرخه حصار، بازیافت، فیروزآباد و یاغچی آباد از دیگر اقدامات مهم مدیریت شهری از ابتدای سال تاکنون بوده که به منظور تسریع حرکت روان آبهای سرریزی به شهرری انجام شد.



وی بر مشارکت شهروندان مبنی بر عدم تخلیه زباله در انهار شهری تاکید کرد و گفت: تمامی نقاط آبگیر احتمالی در معابر و بزرگراه ها شناسایی و رفع شده است که حفر چاه جذبی در جاده امین آباد مقابل بیمارستان رازی و اصلاح شیب خیابان های فدائیان اسلام، دهخدا و شهید غیوری از آن جمله است.



عطائی به ورود 70 درصد روان آبهای سطحی شهر تهران به منطقه 20 اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای طرح ضربتی لایروبی انهار و کانال های اصلی و فرعی طی ماه های اخیر، پاکسازی مستمر و روزانه مسیلهای آبی، ترمیم و بازسازی کانال های فرسوده نظیر کانال شهید علی نواز نیز از دیگر فعالیت های مدیریت شهری پیش از شروع فصل بارندگی بوده است.



قائم مقام شهردار منطقه 20 در پایان یادآور شد: همزمان با بارش های پائیزی تمامی نیروهای اجرایی مدیریت شهری این منطقه در آماده باش هستند و شهروندان در صورت مشاهده هر گونه آب ماندگی احتمالی می توانند از طریق سامانه 137 مسئولین شهری را مطلع سازند.

