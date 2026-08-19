به گزارش خبرنگار مهر ، طاهر رستمی صبح چهارشنبه در جلسه پایش تصویریکه در سالن جلسات استانداری خراسان شمالی برگزار شد با اشاره به اقدامات راهداری و شهرداریها از سال گذشته تاکنون در نصب و توسعه دوربینهای کنترل ترافیک، بر تقویت این زیرساختها، راهاندازی مراکز مانیتورینگ در شهرداریها و استفاده از ظرفیت پایش تصویری برای کنترل ترافیک، کاهش تصادفات و مدیریت بحران تأکید کرد.
رستمی افزود: پایش تصویری یکی از زیرساختهای مهم در ارتقای امنیت عمومی و مدیریت بهتر ترافیک و حوادث است.
وی با اشاره به اقدامات راهداری و شهرداریها از سال گذشته تاکنون در زمینه نصب و توسعه دوربینهای کنترل ترافیک افزود: توسعه این دوربینها نقش مؤثری در کنترل ترافیک و سرعت، ثبت تخلفات و در نهایت کاهش تصادفات دارد و باید با جدیت ادامه یابد.
رستمی تصریح کرد: اقدامات انجامشده در نصب دوربینهای ترافیکی و سامانههای ثبت تخلفات شهری و جادهای، گام مهمی در ارتقای نظم و ایمنی ترافیکی است و لازم است نقاط دارای نیاز شناسایی و نواقص موجود نیز برطرف شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی همچنین با اشاره به نقش پایش تصویری در شرایط بحرانی گفت: بهرهگیری از دوربینهای نظارتی و کنترل ترافیک، علاوه بر کمک به مدیریت ترافیک، در زمان وقوع حوادث و شرایط بحران نیز میتواند روند مدیریت و تصمیمگیری را تسهیل کند.
وی بر ضرورت راهاندازی و تقویت مراکز مانیتورینگ در شهرداریها تأکید کرد و گفت: راهاندازی مانیتورینگ در شهرداریها باید با جدیت دنبال شود تا اطلاعات دوربینهای سطح شهر بهصورت متمرکز پایش و در مواقع ضروری، تصمیمهای سریع و دقیق اتخاذ شود.
رستمی بیان کرد: همه دستگاههای اجرایی، خدماتی، راهداری، شهرداریها و مجموعههای انتظامی باید در توسعه و بهرهگیری از سامانههای پایش تصویری همکاری لازم را داشته باشند تا با تکمیل پوشش دوربینها، زمینه ارتقای امنیت عمومی، کاهش تخلفات و تصادفات و مدیریت بهتر حوادث و بحرانها فراهم شود.
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