احتمال وقوع سیلاب در 3 استان جنوبی کشور/ آخرین وضعیت امدادرسانی در زلزله کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر حیدری با اشاره به وقوع سیلاب احتمالی از فردا در ۳ استان هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان افزود: امدادگران با دسترسی به تجهیزات لازم در این استان‌ها به حالت آماده‌باش درآمده‌اند.

حیدری با هشدار به مردم این استانها گفت: با وجود تدابیر لازم برای مواجهه با حوادث احتمالی، به مردم توصیه می‌شود از قرار گرفتن در مسیر رودخانه‌ها و مکان‌های احتمال وقوع سیلاب خودداری کنند.

آخرین وضعیت امداد رسانی در زلزله کرمانشاه

معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر همچنین از پایان ارزیابی مناطق زلزله زده قصر شیرین، گیلانغرب و سرپل ذهاب خبر داد و گفت: زلزله روز جمعه هیچگونه خسارت مالی و جانی در بر نداشته است.

حیدری افزود: در پی وقوع زلزله ۵٫۴ ریشتری صبح امروز در منطقه خانقین کشور عراق که مناطق قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب را نیز به لزره درآورد، ۶ گروه ارزیاب هلال احمر به این مناطق اعزام شدند.

حیدری با بیان اینکه بعد از وقوع این زمین لرزه، بلافاصله ستاد بحران در اتاق بحران سازمان امداد و نجات تشکیل و دستورات لازم برای اعزام نیروهای ارزیاب به هلال احمر استان کرمانشاه، صادر شد، افزود: نیروهای ارزیاب از سه شهرستان سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین به منطقه زلزله زده اعزام شدند و پس از ارزیابی های اولیه و ثانویه برای ارائه خدمات امداد و نجات، اسکان و تغذیه اضطراری، مشخص شد تنها شماری از منازل در مناطق یادشده ترک خورده است.

بنابراین گزارش، زمین لرزه ای به بزرگی ۵٫۴ در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه و ۲۴ ثانیه امروز، جمعه، خانقین در کشور عراق و در همسایگی مرزهای غرب کشور را لرزاند و شدت این زمین لرزه سبب شد که شهرهای غرب استان کرمانشاه بویژه قصرشیرین نیز به لرزه درآید. این زلزله پس لرزه هایی هم به دنبال داشت که از ساعت ۱۰ و ۲۱ دقیقه تا ۱۱ و ۵۹ دقیقه امروز در این شهرستان مرزی با شدت دو و نه دهم تا سه و چهار دهم ریشتر به وقوع پیوسته است.