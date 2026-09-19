گزارش خبرگزاری مهر، محسن انصاری‌منش با حکم رئیس سازمان زندان‌های کشور به‌عنوان سرپرست اداره‌کل زندان‌های استان فارس منصوب شد.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست جدید اداره کل زندان‌هایاستان فارس با حضور رئیس سازمان زندان‌های کشور، رئیس‌کل دادگستری استان فارس، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و جمعی از مسئولان قضایی، اجرایی و فرماندهان انتظامی فارس برگزار شد.

انصاری‌منش از بدنه مدیریتی زندان‌های فارس

محسن انصاری‌منش پیش از این مسئولیت معاونت سلامت، اصلاح و تربیت اداره‌کل زندان‌های استان فارس را بر عهده داشت و با توجه به سوابق مدیریتی خود در این مجموعه، به‌عنوان سرپرست اداره‌کل زندان‌های استان منصوب شد.

بر این اساس، علی رستمی به‌عنوان معاون سلامت، اصلاح و تربیت سازمان زندان‌ها معرفی می‌شود و اسحاق ابراهیمی نیز مسئولیت مدیرکل دفتر ریاست و روابط عمومی سازمان زندان‌ها را بر عهده خواهد گرفت.

در پایان مراسم نیز از خدمات اسحاق ابراهیمی در دوره مسئولیت وی در اداره‌کل زندان‌های استان فارس با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.