وداع گلستان با قهرمان جهان؛ جواد قزلسفلو بر دوش مردم تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده‌یاد جواد قزلسفلو، قهرمان ووشوی جهان و چهره پرافتخار ورزش گلستان، امروز با حضور مردم، ورزشکاران و جامعه ورزش استان تشییع و با این قهرمان فقید وداع شد.

در این مراسم، جمعی از ورزشکاران، مربیان، مسئولان ورزشی و مردم حضور داشتند و پیکر قهرمان ووشوی جهان را در میان حزن و اندوه تشییع کردند.

جواد قزلسفلو از چهره‌های شناخته‌شده ووشوی گلستان بود که با کسب عنوان قهرمانی جهان، نام استان را در عرصه بین‌المللی مطرح کرد و در سال‌های فعالیت ورزشی خود از افتخارات ورزش استان به شمار می‌رفت.

مراسم تشییع پیکر این قهرمان فقید با حضور گسترده جامعه ورزش و مردم برگزار شد تا گلستان با یکی از چهره‌های پرافتخار ورزش خود وداع کند.