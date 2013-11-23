مقدمات حل مسائل تجاری ایران و هند فراهم شد/ خبرهای خوش در دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی آل‌اسحاق در حاشیه دیدار با مقامات وزارت بازرگانی هند با اشاره به جلسات مفید هیات ایرانی با صادرکنندگان هندی، گفت: در جلسه با قائم مقام وزارت بازرگانی هند، مدیرعامل و رییس هیات مدیره یوکو بانک این کشور مذاکرات خیلی صریح و بی پرده صورت گرفت که شرایط نشان داد امروز وضعیت از قبل مهیاتر و زمینه برای یک کار بلندمدت و میان مدت آماده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، درباره مذاکراتی که در قبال فاینانس مطرح شده، افزود: قول‌هایی درباره حل این مساله داده شده، همچنین برای حل مسائل بانکی نیز دو طرف به همدیگر قول همکاری دادند که در این رابطه هیاتی از ایران به زودی از بانک مرکزی به اینجا خواهند آمد و مقدمات حل و فصل مسائل که به نظر بنده حل شده، فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به واقعیت های اقتصاد ایران و هند تصریح کرد: روابط دو کشور به گونه ای است که نه فقط در کوتاه مدت بلکه به عنوان یک ارتباط استراتژیک باید در بلندمدت نیز به آن فکر کنیم و در شرایط فعلی رشد خوبی را شاهد هستیم.

آل اسحاق در پایان تاکید کرد: دولت هند متوجه شده با شرایط جدید برای افزایش تبادلات تجاری شرایط برای توسعه بهتر مهیا است که به نظر می رسد با توجه به شرایط موجود، چشم انداز مشکلی نداشته باشد.