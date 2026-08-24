ویسی: نباید هر بازی اخراجی داشته باشیم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله ویسی، سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن شامگاه دوشنبه‌ ۲ شهریور، در نشست خبری پس از دیدار با مس شهربابک اظهار داشت: وقتی ۱۰ نفره شدیم هواداران به ما انرژی دادند و واقعا از آن‌ها تشکر می‌کنم؛ شاید جایی ندیده باشید که تیم ۱۰ نفره این همه موقعیت ایجاد کند.

وی افزود: یک باری سراسر هجومی را ارائه دادیم،۹۸ دقیقه ۱۰ نفره و برتر از حریف بودیم، حیف است که موقعیت‌هایمان تبدیل به گل نشد.

ویسی تصریح کرد: این شکل هیجانی تیم که اخطار و اخراج زیادی داریم از سال قبل با تیم مانده‌ است، بودیم؛ نباید هر بازی اخراجی داشته باشیم و باید حتما درست شود؛ مسئولیت این اتفاق با من است.

سرمربی ذوب‌آهن گفت: بهانه‌ای نمی‌گیریم و می‌دانستیم چند روز یک بار بازی داریم، موافقم که تیم به ریکاوری ذهنی و فیزیکی نیاز داریم؛ برای این موضوع پیش‌بینی کردیم و بازیکنانی به تیم اضافه کردیم تا بتوانیم در این مواقع از تمام توان خود استفاده کنیم.

وی ادامه داد: حسینی‌فرد گل به خودی زد اما بعد از آن شاید یکی از بهترین بازی‌ها را انجام داد، تیم ما نیز بازی خیلی خوبی انجام داد؛ مطمین باشید با این بازی، آینده خیلی خوبی خواهیم داشت‌.