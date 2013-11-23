"کلان شهر" فقط نقش یک پسوند را برای شهر اراک بازی می کند/ تخصیص کمتر از 50 درصد اعتبارات به شهرداری

محمد ابراهیم عباسی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قصه قرار گرفتن استان مرکزی در لیست استان های کشور در زمان تاسیس هم اکنون برای کلان شهر اراک تکرار شده است و امروز اراک فقط عنوان کلان شهری را با خود به یدک می کشد و از حداقل امتیازات یک کلان شهر محروم است.

وی کمبود اعتبارات را مشکل عمده شهرداری کلان شهر اراک برشمرد و گفت: اعتبارات سال گذشته این شهرداری 300 میلیارد تومان بوده که از این مجموع نیز تا کنون کمتر از 50 درصد به شهرداری تخصیص یافته است.

عباسی با بیان اینکه البته کسی در این امر نقشی ندارد و نمی توان دنبال مقصر گشت، گفت: مشکل اصلی به زمان تبدیل شهر اراک به کلان شهر اراک برمی گردد که امیدواریم در سال آینده این مشکلات و کاستی ها جبران شود.

وی یادآور شد: برای عمران و آبادانی کلان شهر اراک باید کارهای بسیاری را انجام دهیم، افزود: در سال 92 تمام تمرکز شهرداری معطوف تقاطع های غیر همسطح شده که خوسبختانه با توجه به پیشرفت فیزیکی این پروژه ها باید از این پس تلاش برای توسعه بخشهای دیگر شهری نیز مورد توجه قرار گیرد.

تلاش برای رشد متوازن مناطق سطح شهر

شهردار اراک تلاش برای رشد متوازن مناطق سطح شهر به خصوص مناطق حاشیه ای را با انجام سرمایه گذاری و در راستای اجرای قانون، عدم تبعیض در شهرداری، ساماندهی نیروهای انسانی، مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری شهر را از جمله برنامه کاری خود عنوان کرد.

عباسی اولین رویکرد خود در قالب شهردار کلان شهر اراک را تعامل، همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین شهر بیان کرد و افزود: قانونمداری و برنامه محوری از اصول کاری من به عنوان شهردار کلان شهر اراک است.

وی تا کید کرد: به عنوان شهردار اراک شورا محوری را در دستور کار خود قرار داده و تلاش خواهم کرد تا تمام اقدامات را براساس مصوبه و اجازه شورای شهر انجام دهم.

شهردار کلان شهر اراک بومی بودن خود را یک مزیت دانست و گفت: من مدیری بومی ام که برای توسعه و آبادانی کلانشهر اراک از هیچ تلاشی فروگذار نباشم.

تفویض اختیار کامل به مدیران مناطق شهرداری

شهردار کلان شهر اراک در ادامه با اشاره به تفویض اختیار کامل به مدیران مناطق شهرداری گفت: این امر باعث می شود که تمامی مسائل مربوط به منطقه در همان منطقه رفع و رجوع شده و از سرگردانی ارباب رجوع در شهرداری مرکز جلوگیری شود.

عباسی تاکید کرد: هر سازمان باید نسبت به تامین درآمد سازمان خود اقدام کند و از لحاظ مالی متکی به شهرداری مرکز نباشند.

وی همچنین یادآور شد: خانواده بزرگ شهرداری باید با تلاش بیشتر به فعالیت های خود ادامه دهند تا با ارائه خدمات قابل توجه شاهد پیشرفت و آبادانی هر چه بیشتر شهر اراک باشیم.

عباسی همچنین با اشاره به تاسیس معاونت حمل و نقل و ترافیک افزود: معاونت حمل و نقل و ترافیک یکی از جدیدترین معاونت های شهرداری اراک است که در راستای کلان شهر شدن شهر اراک در شهرداری اراک راه اندازی شده است.