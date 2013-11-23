کری وارد ژنو شد/جهان در انتظار خبر خوش هسته ای!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، "جان کری" صبح امروز وارد ژنو شد و بدین ترتیب احتمال امضای توافق میان ایران و کشورهای 1+5 به اوج خود رسید.

این روزنامه چاپ سرزمین های اشغالی در ادامه به نقل از دیپلمات های مستقر در ژنو می نویسد : توافق احتمالی حق ایران در غنی سازی اورانیوم و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای به عنوان یکی از اعضای معاهده ان پی تی به رسمیت می شناسد.

به گفته این دیپلماتها، توافق میان ایران و کشورهای 1+5 حاصل شده و توافقنامه نیز روز شنبه به امضای طرفین می رسد.

اما "جن پساکی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد سفر کری به ژنو گفت : این سفر الزاما به معنای امضای توافق نیست، اما کری به ژنو رفته تا اختلافات موجود میان طرفین را به حداقل رسانده و رسیدن به توفق را میان ایران و کشورهای 1+5 نزدیک تر کند.

شب گذشته بعد از اعلام سفر جان کری به ژنو، وزیران امور خارجه انگلیس و فرانسه نیز از برنامه خود برای سفر به سوئیس و حضور در مذاکرات 1+5 و ایران خبر دادند.