دستورالعمل معاملات برخط بورس کالا تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا خواجه نصیری گفت: هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل معاملات برخط بورس کالا را تصویب کرد تا بر این اساس از این پس امکان انجام معاملات به صورت برخط در دو حوزه معاملات نقدی و قراردهای آتی سکه در بورس کالا فراهم شود.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام اینکه به زودی با ابلاغ دستورالعمل معاملات برخط بورس کالا، امکان انجام معاملات برخط برای خریداران و فروشندگان این بورس فراهم می شود، افزود: با ابلاغ دستورالعمل معاملات برخط در بورس کالا امکان انجام معاملات برخط قراردادهای آتی سکه فراهم می شود که این امر منجر به افزایش حجم معاملات قراردهای آتی سکه طلا می شود چون با توجه به ماهیت قراردادهای آتی سکه امکان گسترش معاملات در این قراردادها از این طریق فراهم می شود.

وی افزود: زیر ساختهای مقررارتی این معاملات هم اکنون فراهم شده و بورس کالا شرایط فنی آن را مهیا کرده به طوریکه شرکت های نرم افزاری برخط از سال گذشته در حال تهیه نرم افزار مورد نیاز این معاملات بودند که به نظر می رسد با توجه به مقدماتی که آماده شده است به زودی راه اندازی معاملات برخط در قراردهای آتی سکه فراهم می شود.

خواجه نصیری درباره مزایای این امکان در معاملات فیزیکی بورس کالا اظهار داشت: این امکان همیشه مورد درخواست خریداران خرد بود که علاوه بر خریداران عمده امکان معامله برای خریداران خرد در بورس کالا فراهم شود که با ابلاغ این دستورالعمل، امکان بهره مندی خریداران مستقیم از بازار بورس کالا فراهم می شود و خریداران خرد بدون نیاز به حضور در بازار فیزیکی می توانند از منافع ناشی از کشف قیمت در بورس کالا و گستردگی این بازار در تمام کشور بهره مند شوند.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس تصریح کرد: به عبارت دیگر سیستم خرید خرد برخط بورس کالا این امکان را فراهم می کند که مصرف کننده خردتر که تا حالا امکان خرید محصولات مورد نیاز خود را بدون وجود واسطه ها نداشتند با مکانیزم های طراحی شد در این سیستم خریدشان را انجام بدهند و دیگر لازم نیست الزاماً برخی از خرید هایشان را از طریق معامله گران بورس کالا و تجار و فروشندگان واسطه تأمین کنند.

وی با اشاره به بهبود شرایط خریداران فعلی و عمده بورس کالا بعد از فراهم شدن این امکان جدید گفت: علاوه بر حسن معاملات برخط بورس کالا برای خریداران خرد، خریدارانی که هم اکنون اقدام به خرید در بورس کالا می کنند از این طریق می توانند به صورت مستقیم با سرعت و امکانات بیشتر و همچنین حذف کاغذ بازی ها و به دور از بروکراسی های مرسوم به بازار وصل شوند.

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس با بیان اینکه راه اندازی معاملات برخط در بازار فیزیکی و در قراردادهای آتی سکه باعث ایجاد تحولات بسیار چشمگیری در بورس کالا می شود، گفت: معاملات برخط آتی سکه موجب افزایش، حجم معاملات و جذابیت در معاملات می شود و در بازار فیزیکی موجب افزایش انصاف و توسعه دسترسی همه آحاد جامعه به بورس کالا خرید راحت تر و بهتر می شود.