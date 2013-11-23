به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهوریت، سازمان اطلاعات ملی ترکیه مکالمات تلفنی برخی از روزنامه نگاران این کشور را با مجوز شخص نخست وزیر شنود می کند.

بر اساس سندی که در اختیار این روزنامه قرار گرفته، "هاکان فیدان" رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) در تاریخ 7 می نامه ای را امضا کرده که در آن آمده نخست وزیر با شنود مکالمات تلفنی برخی از روزنامه نگاران و نویسندگان موافقت کرده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، ترکیه در سال گذشته میلادی عنوان بزرگترین زندان روزنامه نگاران را به خود اختصاص داده بود. بر اساس آمار موجود بیش از 70 روزنامه نگار ترک به بهانه اقدام علیه دولت بازداشت شده و در زندان به سر می برند.

در همین رابطه کميته حمايت از روزنامه نگاران نيز در دسامبر سال گذشته در گزارشي مشابه با اشاره به اينکه زندانی شدن روزنامه نگاران در سراسر جهان در سال ۲۰۱۲ ميلادی به بالاترين سطح خود رسيده است، افزود ترکيه بيشترين آمار روزنامه نگاران بازداشت شده را به خود اختصاص داده است.