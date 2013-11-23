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۲ آذر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۴

پیوستن 11 عضو طالبان به پروسه صلح/ رایزنی های لویه جرگه امروز نهایی می شود

پیوستن 11 عضو طالبان به پروسه صلح/ رایزنی های لویه جرگه امروز نهایی می شود

پیوستن 11 عضو طالبان به پروسه صلح، کشته شدن هفت شبه نظامی و نهایی شدن رایزنی های اعضای لویه جرگه در نشست امروز شنبه در کابل از جمله رویدادهای اخیر افغانستان به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، مقامات افغانی اعلام کردند که امروز شنبه 11 عضو طالبان سلاح های خود را در ولایت بدخشان زمین گذاشته و به پروسه صلح در شمال افغانستان پیوستند.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان اعلام کرد بر اثر انفجار یک بمب در ولایت ننگرهار در شرق این کشور هفت عضو طالبان کشته شدند. این بمب را طالبان کارگذاشته بودند، اما پیش از آنکه آنها بتوانند آن را علیه هدف مورد نظر منفجر کنند، منفجر شد.

همچنین رسانه ها از نهایی شدن رایزنی های اعضای لویه جرگه درباره پیش نویس پیمان راهبردی آمریکا و افغانستان در نشست خود در کابل خبر دادند.

کد مطلب 2180887

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