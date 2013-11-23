به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، علی فتح‌الله‌زاده در خصوص آخرین وضعیت پژمان منتظری خاطرنشان کرد: در مورد این قضیه ما قبلا هم با منتظری صحبت کردیم باز هم صحبت می‌کنیم و به توافق می‌رسیم. ان‌شاءا... پژمان در استقلال می‌ماند و جای دیگری نمی‌رود.

وی همچنین درباره انتخاب معاونین جدیدش اظهار داشت: این عزیزان جدیداً به جمع ما اضافه نشده‌اند و اتفاق جدیدی صورت نگرفته است فقط این مسئله در مورد آقای ساعدی صدق می‌کند ایشان از همکاران خوشفکر و نیک نام ما در عرصه مدیریت هستند که من قبلاً هم با وی کار کرده‌‌ام. ساعدی آدم بسیار امینی است و به همین دلیل وی را به عنوان سخنگو و مشاور خود در باشگاه استقلال انتخاب کردم.

مدیرعامل باشگاه استقلال در خصوص بازگشت علی نظری به عنوان قائم‌ مقام باشگاه استقلال گفت:‌ در مورد آقای نظری هم باید بگویم با ایشان سال‌ها کار کردیم و وی به دلیل مسائل کاری و شخصی و مشکلاتی که داشت باید در برهه‌ای از زمان از جمع ما جدا می‌‌شد تا به آنها رسیدگی کند، در این خصوص با من هم صحبت کرده بود و از بنده مرخصی گرفته بود که البته مرخصی‌اش از دو، سه ماه هم بیشتر شد. من فکر کردم مرخصی او تا به این زمان کافی است و همان‌طور که قبلاً به عنوان قائم‌مقام در باشگاه استقلال فعالیت می‌کرد الان هم در این پست به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

فتح‌الله‌زاده در ادامه اظهار داشت: بهرام امیری هم مشاور من بود و خیلی وقت پیش برایش این حکم را صادر کرده بودم و در واقع مشاوری ایشان حکم جدیدی منصوب نمی‌شود. در مورد آقای منزوی هم همین مسئله صدق می‌کند ایشان مشاور عالی من بودند و حکم وی هم خیلی وقت‌ پیش صادر شده بود و موضوع جدیدی درمورد ایشان و بقیه معاونان جدید منهای آقای ساعدی وجود ندارد.

وی تاکید کرد: به هر حال جام‌ باشگاه‌های آسیای 2014 نزدیک است و مصمم هستیم که نتیجه 2014 حتی از 2013 هم برای باشگاه پرافتخار استقلال بهتر باشد و در این راه به همکاران باتجربه بیشتر نیاز داشتیم.

مدیرعامل باشگاه استقلال با اشاره به خریدهای این تیم در نیم‌ فصل بیان کرد: به اتفاق آقای قلعه‌نویی جلسه‌ای داشتیم و طی لیستی آنچه ‌آقای قلعه‌نویی از من خواستند جذب یک هافبک طراح و یک دفاع راست بود که با هافبک وسط برزیلی تقریباً تمام کردیم و ان‌شاءالله وی به زودی به جمع ما اضافه می‌شود. در مورد مدافع راست هم همچنان مذاکرات‌مان ادامه دارد، علاوه بر اینکه این موارد بخش اصلی درخواست‌های کادرفنی بود دو مورد دیگر هم توسط آقای قلعه‌نویی درخواست شد که به لطف خدا با آنها به توافق رسیدیم. بوبکر کبه و مهرداد اولادی بازیکنان بسیار خوبی هستند و مطمئناً آنها به خوبی در استقلال خواهند درخشید.