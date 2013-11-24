ساسان قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 در ژنو، گفت: تاکنون 20 خودروساز صاحب نام دنیا برای حضور در اولین همایش بین المللی صنعت خودرو اعلام آمادگی کرده‌اند که بر این اساس، به نظر می رسد انجام شدن توافق جدید می تواند راه حضور این خودروسازان را هموار کرده و آنها با خیال آسوده تری در ایران حضور خواهند یافت.

دبیر انجمن قطعه سازان افزود: حضور خودروسازان بزرگ دنیا در ایران، به طور قطع زمینه را برای توسعه همکاری‌های میان صنعت خودرو ایران و دنیا فراهم خواهد کرد و نتیجه آن، تولید خودروهای با کیفیت و با تکنولوژی جدید برای ایران است، ضمن اینکه تنوع محصولات نیز توسعه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: برندهای مطرح خودروسازی دنیا نیز در میان این 20 شرکت به چشم می خورند و حضور آنها، اقتصاد خودرو را فعال خواهد کرد.

به گفته قربانی، خودروسازان ایرانی در حاشیه این همایش به مذاکرات دو جانبه و چند جانبه با خودروسازان دنیا خواهند پرداخت؛ البته هدف اصلی همایش، ارایه اطلاعات به روز از صنعت خودرو و توانمندی های خودروسازان و قطعه سازان ایرانی است.