به گزارش خبرنگار مهر، هر یک از سازمان‌ها و نهادها دارای یک چارت سازمانی هستند که تعداد افراد شاغل در این سازمان‌ها بر اساس این چارت تعیین شده و تعداد این افراد بر اساس میزان کارکرد آن سازمان تعیین می‌شود.

شهرداری‌ها از جمله نهادهایی هستند که کارهای بسیار زیاد و متنوعی را بر عهده دارند و با توجه به این فعالیت‌‌ها شاهد گسترش روز افزون شهرداری‌ها در ابعاد مختلف از نیروی انسانی هستیم.

شهرداری‌ها برای اینکه بهتر و بیشتر به کارهای مربوط به خود برسند از نظر نیروی انسانی تعداد افراد زیادی را به‌کارگیری می‌کنند که معمولا با چارت سازمانی تعریف‌شده برای آن سازمان‌ها هم‌خوانی ندارد و بیش از تعداد نیروهای آنها است.

شهرداری‌های استان بوشهر نیز با افزایش شدید نیرو مواجه هستند و از نظر نیروی انسانی متورم شده‌اند که این تعداد بالای کارکنان باعث شده تا شهرداری‌ها نتوانند عملکرد مناسبی در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود نداشته باشند.

بسیاری از مدیران امور مالی و اداری شهرداری‌های استان بوشهر در نشستی که دوشنبه‌شب با مدیران شهری و روستایی استانداری داشتند به بیان مشکلات خود پرداختند که ناتوانی در پرداخت حقوق کارکنان را می‌توان به عنوان یکی از مهمترین مشکلات شهرداری‌های استان بوشهر عنوان کرد.

شهرداری‌های استان از نظر نیروانسانی متورم شده‌اند

مدیرکل شهری و روستایی استانداری بوشهر گفت: شهرداری‌های استان بوشهر از نظر نیروی انسانی متورم شده‌اند و این موضوع کار را برای شهرداری‌های استان بوشهر سخت کرده است.

عزیز‌الله خورشیدی به وضعیت شهرداری بوشهر اشاره کرد و افزود: در شهرداری بوشهر 150 پست سازمانی تعریف شده است ولی در حال حاضر یک‌هزار و 700 نفر وارد این سازمان شده‌اند که این موضوع نشان می‌دهد که نیروها بدون ضابطه گرفته شده‌اند.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: تلاش داریم تا نرم‌افزاری طراحی کنیم و بانک اطلاعاتی از نیروی انسانی شهرداری‌ها تهیه کنیم که این نرم‌آزار تا هشت روز آینده آماده خواهد شد.

مدیرکل شهری و روستایی استانداری بوشهر با بیان اینکه سه‌هزار نفر در شهرداری‌های استان بوشهر مشغول به فعالیت هستند، بیان داشت: باید یک پایه و اساس برای شهرداری‌ها تعریف شود تا وضعیت بدتر نشود.

وی بر لزوم چابک‌سازی شهرداری‌ها تاکید کرد و ادامه داد: باید نیروهای ناکارآمد را شناسایی کنیم و برای توانمندسازی نیروها برنامه‌ریزی کرده و سعی کنیم نفرات بیشترین کارایی را داشته باشند.

همه درآمد شهرداری بوشهر صرف پرداخت حقوق می‌شود

خورشیدی با بیان اینکه همه شهرداری‌های استان بوشهر مشکل درآمدی دارند، تاکید کرد: اگر نیروها تعدیل نشوند با مشکل مواجه خواهیم شد و باید هر چه سریع‌تر نسبت به این موضوع اقدام شود.

وی اضافه کرد: شهرداری بوشهر ماهیانه دو میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند که همه درآمد شهرداری بوشهر صرف پرداخت حقوق کارکنان شهرداری می‌شود.

مدیرکل شهری و روستایی استانداری بوشهر از بازنگری در چارت سازمانی شهرداری‌ها خبر داد و بیان داشت: پس از بررسی، شهرداری‌هایی را که نیروی مازاد دارند را کاهش خواهیم داد و یا برای جاهایی که کمبود نیرو دارند، تعداد را افزایش می‌دهیم.

وی همچنین به آغاز بازرسی‌های دوره‌ای از شهرداری‌های استان بوشهر اشاره کرد و افزود: نیت ما از این بازرسی‌ها مچ‌گیری نیست و تلاش ما این است که ضعف‌ها و مشکلات را بیابیم و برای حل آنها تلاش کنیم.

طراحی بانک اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها

معاون مدیرکل شهری و روستایی استانداری بوشهر نیز گفت: نیروی انسانی از ارزشمندترین عناصر هر سازمان است که البته نحوه جذب نیروها باید مورد توجه قرار بگیرد.

کرم چرومی با اشاره به پیچیدگی‌های کار مدیریت شهری، اضافه کرد: دفتر امور شهری و شوراها برای مدیران شهری راهبرد سازمانی دارد و این موضوع یکی از اولویت‌های ما است.

وی به اهمیت کار در بخش اداری و مالی سازمان‌های مختلف اشاره کرد و بیان داشت: روزآمدکردن مدیران اداری و مالی و ارائه مشاوره به شهرداری‌ها از وظایف مدیران اداری و مالی است.

معاون مدیرکل شهری و روستایی استانداری بوشهر ادامه داد: ارتقای توان پاسخگوئی، ساماندهی نیروهای انسانی و تقویت بدنه کارشناسی شهرداری‌ها در دستور کار است.

وی در ارتباط با کارکردن نیروهای غیررسمی در شهرداری‌ها، تصریح کرد: به‌کارگیری نیروهای غیررسمی در شهرداری‌ها می‌تواند تا 15 درصد نیروهای رسمی صورت بگیرد.

چرومی با اشاره به سه مقوله در تبدیل وضعیت شهرداری‌ها، افزود: نیروهایی که قبل از سال 79 قرارداد داشته‌اند استخدام رسمی می‌شوند، افرادی که از 80 تا 89 قرارداد دارند نیز به پیمانی تبدیل می‌شوند و نیروهای شرکتی لیسانس و فوق‌دیلپم با یک سال کار و نیروهای دیپلم و آتش‌نشانی با سه سال قرارداد تبدیل وضعیت می‌شوند.