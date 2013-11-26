به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات 22 آذرماه به مدت سه روز در منچستر برگزار خواهد شد و نفرات برتر رنکینگ فدراسیون جهان در چهار وزن المپیکی به رقابت خواهند پرداخت. بر همین اساس نفرات وزن چهارم(80+ کیلوگرم) روز 22 آذرماه مبارزات خود را برگزار می کنند. که از کشورمان حسین تاجیک و سجاد مردانی به دیدار رقبای خود می روند.

شنبه 23 آذرماه تکواندوکاران دو وزن اول (58- کیلوگرم) و سوم (80- کیلوگرم) به مصاف هم خواهند رفت که در وزن هادی مستعان ، میثم باقری ، فرزاد عبداللهی و مهدی خدابخش مبارزات خود را انجام می دهند.

یکشنبه در آخرین روز این مسابقات نیز تکواندوکاران وزن دوم المپیکی (68-کیلوگرم) به دیدار رقبای خود می روند که بهنام اسبقی ، محمد باقری معتمد و علیرضا نصرآزادانی به روی "شی هاپ چانگ" می روند.

تیم ملی تکواندو کشورمان برای حضور در این دوره از رقابتها و برای اخذ روادید هفته گذشته راهی ترکیه شد و سه جلسه تمرین را پشت سر گذاشت و پس از بازگشت به تهران تمرینات خود را از روز شنبه هفته جاری در تهران پیگری کرد.

تا زمان المپیک 2016 برزیل 10 مرحله رقابتهای جایزه بزرگ در تکواندو برگزار خواهد شد که در پایان شش نفر اول هر وزن در رنگینگ جهانی جواز حضور در این دوره از مسابقات را کسب خواهند کرد.

این تیم برای حضور در این دوره از رقابتها منچستر 19 آذرماه راهی منچستر می شود.