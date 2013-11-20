تمرینات تیم ملی تکواندو در ترکیه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان که آماده حضور در اولین مرحله از رقابتهای گزینشی المپیک 2016 برزیل می شوند روز دوشنبه راهی ترکیه شدند تا با حضور در سفارت انگلستان روادید سفر به این کشور را دريافت کنند.

بر اساس هماهنگی انجام شده از سوی دبیر فدراسیون اعضای تیم ملی در مدت زمان حضور خود در اسانبول روزانه دو نوبت تمرین می کنند. کادر فنی تیم ملی نیز با حضور اعضای تیم ملی ترکیه در این تمرینات مخالفت کرد.

نخستين مرحله مسابقات جايزه بزرگ و كسب سهميه المپيك 2016 بزريل، از 22 الي 24 آذرماه سال جاري به ميزباني انگليس و در شهر منچستر برگزار مي شود.در اين دوره از رقابتها هفت تكواندوكار برتر رنکینگ جهانی در چهار وزن المپيكي ‌(58-، 68-، 80- و87+ کیلوگرم) به همراه یک نماینده در هر وزن از کشور میزبان با يكديگر به رقابت مي پردازند.

از دست تورنمنت ها 10 دوره تا زمان المپیک 2016 برگزار خواهد شد که در هر دوره به نفرات اول 80 امتياز، ، نفرات دوم 48 امتياز ، نفرات سوم 8/28 امتياز و مقام پنجم 28/17 امتياز تعلق خواهد گرفت و در پایان هم شش نفر برتر رنکینگ جهانی به صورن مستقیم جواز حضور در المپیک را در يافت خواهند کرد.

هادي مستعان، ميثم باقري، محمد باقري معتمد،‌ عليرضا نصر آزاداني، بهنام اسبقي،‌ فرزاد عبدالهي،‌ حسين تاجيك و‌ سجاد مرداني هشت تکواندوکاری هستند که با هدایت بیژن مغانلو راهی این دوره از مسابقات خواهند کرد.