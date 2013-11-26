تصویب دوره آموزشی "مراقبت سالمندان" در دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رجبعلي برزويي با اعلام اين خبر افزود: این دوره با توجه به تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشور در حوزه سلامت و با درخواست و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان هرمزگان، تدوین و به تصویب شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی کاربردی رسید.

وی افزود: از جمله قابليت‌ها و توانمندي‌هاي فارغ التحصيلان اين دوره مي توان به ارزیابی و مراقبت سالمند از نظر بیماری های جسمانی و روانی اولویت دار و راه های پیشگیری از بیماری و ارجاع بموقع به سطوح بالاتر ، نظارت بر خدمات مراقبت سالمندی در مراکز بهداشتی درمانی، خانه های بهداشت و مراکز نگهداری سالمندان ، توانایی در ارائه خدمات مشاوره ای بر اساس پروتکل کشوری برنامه بهبود شیوه زندگی و مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان اشاره کرد.

معاون آموزشي دانشگاه جامع علمی کاربردی اظهار داشت: برخی از دروس تخصصی این دوره شامل ساختارها و سیستم های مراقبتی سالمندان، اصول توانبخشی در سالمندان، سالمندي سالم و فعال، نیازهای بهداشتی در سالمندان، بیماری ها و اختلالات جسمی و عملکردی در سالمندان، بررسي وضعیت سلامت سالمندان ، مراقبت ادغام یافته سلامت سالمندان، شیوه زندگی سالم در دوره سالمندی است.

وی افزود: در کنار سایر دروس به همراه 512 ساعت آموزش در محیط ، فارغ التحصیلان توانایی احراز شغل کارشناس مراقبت سالمندان در دفاتر مشاوره پزشکی، مراکز نگهداری سالمندان، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی را خواهند داشت.