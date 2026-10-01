به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح پنجشنبه در رزماییش جان‌فدایان استان زنجان با گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، شهدا و مجاهدان راه اسلام و وطن، اظهار کرد: زنان و مردان این سرزمین از نخستین لحظات جنگ تحمیلی میدان را ترک نکردند و با حضور و ایستادگی خود در همه صحنه‌ها، دشمنان را خوار و ذلیل کردند.



وی افزود: زنان شرافتمند و شیرزنان ایرانی از نخستین لحظات جنگ در صحنه حضور داشتند و مردان دلاور نیز جبهه‌ها را با عشق به شهادت پر کردند و مردم با تشییع باشکوه رزمندگان و حضور مستمر خود، پیام ایستادگی ملت ایران را به دشمنان رساندند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به برخورداری قدرت‌های بزرگ از تجهیزات و تسلیحات گسترده نظامی، تصریح کرد: دشمنان هزاران برابر ملت ایران سلاح و مهمات در اختیار داشتند و انواع سلاح‌های پیشرفته را در اختیار گرفتند، اما در برابر نیروهای مسلح و ملت ایران شکست خوردند و ناچار به عقب‌نشینی شدند. پیش‌بینی دشمن درباره سقوط ایران در سه روز محقق نشد .

نقدی با اشاره به محاسبات دشمن در آغاز جنگ اخیر، گفت: در همان ساعات اولیه جنگ، سفیر آمریکا در عراق برخی جریان‌ها و گروه‌ها را فراخواند و مدعی شد که رهبر ایران ترور شده و ایران در سه روز آینده سقوط خواهد کرد.

وی ادامه داد: آنها حتی از گروه‌های مورد خطاب خود خواسته بودند برای پذیرش میلیون‌ها آواره ایرانی آماده باشند و اگر امکانات، اموال یا خانواده‌ای در ایران دارند، آنها را به عراق منتقل کنند؛ این نشان‌دهنده نوع نگاه و محاسبات دشمن نسبت به ملت ایران بود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به خروج نیروهای آمریکایی از عراق، اظهار کرد: امروز باید این رخداد را به مردم عراق و همه امت اسلامی تبریک گفت؛ چرا که ارتش آمریکا پس از سال‌ها حضور و اشغالگری از عراق اخراج شد.

نقدی تصریح کرد: این اتفاق نشان داد سرنوشت حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه، چیزی جز شکست و خروج نخواهد بود و این روند برای دیگر کشورهای منطقه نیز تکرار خواهد شد.

وی با اشاره به سابقه حضور آمریکا در عراق گفت: حدود ۲۰ سال از اشغال عراق توسط آمریکا می‌گذرد؛ آمریکایی‌ها در این مدت حدود چهار هزار میلیارد دلار برای جنگ و حضور نظامی خود در عراق هزینه کردند و هزاران نفر از نیروهایشان نیز کشته شدند. با وجود همه این هزینه‌ها و تلفات، امروز شاهد جشن و شادی مردم عراق به مناسبت خروج نیروهای آمریکایی هستیم و مردم این کشور از پایان حضور اشغالگران ابراز خرسندی می‌کنند.

مقاومت ملت ایران محاسبات دشمن را برهم زد

نقدی با اشاره به هزینه‌هایی که ملت ایران در مسیر مقاومت پرداخت کرده است، گفت: مردم ایران در طول این سال‌ها سختی‌های فراوانی را تحمل کردند؛ دانش‌آموزان و زنان به شهادت رسیدند، دانشمندان و شخصیت‌های برجسته کشور ترور شدند و ملت ایران با وجود همه این فشارها ایستاد و مقاومت کرد.

وی افزود: امروز مردم با حضور باشکوه در میدان، بار دیگر وفاداری خود را به انقلاب، نظام اسلامی، ولایت و آرمان‌های شهدا نشان می‌دهند و خداوند نیز این ایستادگی را بی‌پاسخ نگذاشته است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با بیان اینکه اهداف دشمن در همان روزهای نخست با شکست مواجه شد، اظهار کرد: برنامه‌ریزی دشمن برای جنگ با آنچه در میدان اتفاق افتاد تفاوت بسیار زیادی داشت و بسیاری از اهدافی که آنها برای خود تعیین کرده بودند، محقق نشد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران تصریح کرد: حضور ارتش آمریکا با آن حجم عظیم تجهیزات و هزینه‌های نظامی نیز نتوانست نتیجه‌ای را که آنها انتظار داشتند رقم بزند و امروز شاهد سرگردانی ناوهای آمریکایی در آب‌های منطقه و اقیانوس‌ها هستیم.

وی ادامه داد: نیروهای نظامی آمریکا نیز از شرایط موجود گلایه دارند و نگرانی‌هایی درباره امنیت خود مطرح می‌کنند. این واقعیت نشان می‌دهد که تهدیدهای سال‌های گذشته آمریکا در عمل با آن تصویری که از قدرت خود ارائه می‌کرد، فاصله دارد.



وعده الهی درباره پیروزی مؤمنان محقق خواهد شد

نقدی با تأکید بر نقش ایمان و توکل در پیروزی ملت‌ها، گفت: خداوند وعده داده است که اگر مؤمنان او را یاری کنند، آنان را یاری خواهد کرد و هیچ قدرتی نمی‌تواند بر ملتی که با ایمان، وحدت و استقامت در میدان ایستاده است، غلبه کند.

وی افزود: یقین داشته باشید تا زمانی که مردم در صحنه باشند، از ولایت خود حمایت کنند و مردانه پای دین، انقلاب و وطن بایستند، هیچ قدرتی با هر میزان سلاح و امکانات نمی‌تواند بر این ملت غلبه کند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار کرد: ایمان و اعتماد مردم به وعده الهی، مهم‌ترین پشتوانه ملت ایران در برابر قدرت‌های بزرگ است و ما به ایستادگی مردم ایمان و اعتماد داریم.

زنجان سرزمین ایمان، مقاومت و حماسه است

نقدی با اشاره به پیشینه تاریخی و دینی مردم زنجان، گفت: مردم این استان از سابقه‌ای پرافتخار در ایمان، مقاومت و دفاع از ارزش‌های اسلامی برخوردارند و این سرزمین در طول تاریخ شخصیت‌ها و مردان بزرگی را در مسیر ایمان پرورش داده است.

وی با اشاره به حضرت ابراهیم(ع) افزود: حضرت ابراهیم(ع) در برابر قدرت زمان خود به تنهایی ایستاد و بدون برخورداری از سلاح و امکانات، بت‌ها را شکست. امروز نیز فرهنگ ایمان و ایستادگی در میان مردم این سرزمین وجود دارد.

وی ادامه داد: زنجان همچنین در دوران دفاع مقدس حماسه‌های بزرگی آفرید و نام غواصان شهید این دیار در تاریخ مقاومت ملت ایران ماندگار شده است.

نقدی با بیان اینکه مردم زنجان تاکنون میدان‌دار عرصه‌های مختلف دفاع از انقلاب و کشور بوده‌اند، گفت: مردم این استان همواره پای ولایت، دین و وطن خود ایستاده‌اند و امیدواریم در ادامه نیز شاهد حماسه‌آفرینی آنان باشیم.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با قدردانی از حضور مردم در صحنه، اظهار کرد: ملت ایران با ایمان، صبر، مقاومت و ایستادگی توانسته است در برابر دشمنان خود بایستد و این مسیر را ادامه خواهد داد.