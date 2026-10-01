به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد حق‌پرست صبح پنجشنبه در تشریح آخرین وضعیت تردد در محورهای مواصلاتی هرمزگان، اظهار کرد: ترافیک در راه‌های استان به خوبی در جریان است و تنها مقداری تراکم ترافیکی در محدوده اسکله به دلیل تردد سرویس شرکت‌ها و کارخانه‌های مستقر در این مسیر و همچنین تردد خود اسکله شاهد هستیم.

وی افزود: مورد خاص دیگری در سطح راه‌های استان از نظر گره‌های ترافیکی نداریم.

رئیس پلیس راه هرمزگان، بیان کرد: همکاران ما در مجموعه راه رودان یک دستگاه سواری پژو را توقیف کردند که مبلغ خلافی آن بیش از ۴۳۰ میلیون ریال بود.

حق‌پرست، ادامه داد: بیشتر تخلفاتی که در بررسی این خودرو ثبت شده بود، مربوط به تخلفات سرعتی بود.

وی با تأکید بر اینکه سرعت یکی از عوامل اصلی تصادفات در سطح راه‌های استان است، گفت: بارها به رانندگان و مردم خوب هرمزگان اعلام کرده‌ایم که به موضوع سرعت توجه ویژه داشته باشند.

رئیس پلیس راه هرمزگان از رانندگان خواست حتماً خلافی خودروهای خود را به صورت ماهیانه یا مستمر بررسی و استعلام کنند تا با مشکلاتی مانند توقیف خودرو مواجه نشوند.

حق‌پرست، خاطرنشان کرد: خودروی مذکور به پارکینگ منتقل شده است و تا زمان تسویه حساب ترخیص نخواهد شد.

وی در ادامه از اجرای مجدد طرح کنترل ناوگان عمومی حمل مسافر خبر داد و گفت: این طرح سراسری که روز گذشته نیز درباره آن اطلاع‌رسانی شد، در سطح راه‌های کشور در حال اجراست و در هرمزگان نیز در تمامی پاسگاه‌های پلیس، نظارت و کنترل ناوگان انجام خواهد شد.

رئیس پلیس راه هرمزگان، تأکید کرد: رانندگان باید به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توجه ویژه داشته باشند و مدیران فنی و مدیران شرکت‌ها نیز پیش از حرکت اتوبوس‌ها، بازدیدها و نظارت‌های لازم را بر ناوگان انجام دهند.