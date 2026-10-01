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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

ادای احترام علیرضا قربانی به مولانا با میراث موسیقی خراسان

ادای احترام علیرضا قربانی به مولانا با میراث موسیقی خراسان

علیرضا قربانی خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی تک آهنگ جدید خود را با ادای احترامی به حضرت مولانا و با همکاری هنرمندان ترک منتشر کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، تک آهنگ جدید علیرضا قربانی با نام «سرو خرامان» با شعری از مولانا در شامگاه ۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

ملودی کلام این اثر اقتباسی از اثر زنده یاد ابراهیم شریف‌زاده خواننده پیشکسوت موسیقی خراسان و بازآفرینی و تنظیم حسام ناصری و جوشکن کارادمیر است.

جوشکن کارادمیر نوازنده باغلاما، جنگ اردوغان نوازنده گیتار، فاتیح کوچر نوازنده کاوال، دارا دارایی نوازنده گیتار باس، شایان ریاحی نوازنده پرکاشن و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ گروه اجرایی این قطعه را تشکیل می دهند.

در توضیح قطعه «سرو خرامان» که توسط آهنگ اشتیاق، شهر آفتاب منتشر شده، آمده است: قطعه حاضر اقتباسی است از ملودی و اجرای ماندگار استاد ابراهیم شریف‌زاده و ادای دینی است به میراث موسیقی مقامی خراسان که به مناسبت زادروز حضرت مولانا و با شعری از این شاعر و عارف گرانقدر و با همکاری جمعی از هنرمندان ایرانی و ترک تهیه و اجرا شده است. امید که بر جان و گوش مشتاقان خوش بنشیند.

علیرضا قربانی در ماه‌های اخیر تورکنسرت «ایرانم» را در شهرهای شیراز و اصفهان برگزار کرده و برنامه آینده اجراهای او در طرقبه و شاندیز خواهد بود.

کد مطلب 6964318
علیرضا سعیدی

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