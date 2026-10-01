ادای احترام علیرضا قربانی به مولانا با میراث موسیقی خراسان

به گزارش خبرگزاری مهر، تک آهنگ جدید علیرضا قربانی با نام «سرو خرامان» با شعری از مولانا در شامگاه ۸ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد.

ملودی کلام این اثر اقتباسی از اثر زنده یاد ابراهیم شریف‌زاده خواننده پیشکسوت موسیقی خراسان و بازآفرینی و تنظیم حسام ناصری و جوشکن کارادمیر است.

جوشکن کارادمیر نوازنده باغلاما، جنگ اردوغان نوازنده گیتار، فاتیح کوچر نوازنده کاوال، دارا دارایی نوازنده گیتار باس، شایان ریاحی نوازنده پرکاشن و آرش پاکزاد میکس و مسترینگ گروه اجرایی این قطعه را تشکیل می دهند.

در توضیح قطعه «سرو خرامان» که توسط آهنگ اشتیاق، شهر آفتاب منتشر شده، آمده است: قطعه حاضر اقتباسی است از ملودی و اجرای ماندگار استاد ابراهیم شریف‌زاده و ادای دینی است به میراث موسیقی مقامی خراسان که به مناسبت زادروز حضرت مولانا و با شعری از این شاعر و عارف گرانقدر و با همکاری جمعی از هنرمندان ایرانی و ترک تهیه و اجرا شده است. امید که بر جان و گوش مشتاقان خوش بنشیند.

علیرضا قربانی در ماه‌های اخیر تورکنسرت «ایرانم» را در شهرهای شیراز و اصفهان برگزار کرده و برنامه آینده اجراهای او در طرقبه و شاندیز خواهد بود.