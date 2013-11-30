۹ آذر ۱۳۹۲، ۷:۴۹

تدوین دستورالعمل اعزام زنان با محارم/ ادامه ممنوعیت اعزام زنان تنهای زیر 45 سال به عمره

معاون حج عمره سازمان حج و زیارت از ممنوعیت اعزام زنان و دختران تنهای زیر 45 سال به عمره خبر داد و گفت: دستورالعملی برای اعزام این زنان با یکی از محارمشان تدوین و به استانها ابلاغ شده است.

ناصر خدرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به این که شرایط عربستان به گونه ای است که از ورود زنان و دختران کمتر از سن 45 سال به تنهایی جلوگیری می شود گفت: دستورالعملی درباره این قانون تدوین و به استانها ارسال کرده ایم تا بر اساس آن اعزام این افراد فقط با یکی از محارم خود انجام شود.

وی تاکید کرد: سالهای گذشته همین شرط و ممنوعیت برای اعزام زنان کمتر از 45 سال وجود داشته اما با روش های گوناگون این افراد اعزام می شدند که البته در برخی موارد با مشکلاتی رو به رو بوده ایم بطوریکه  قبل از ورود به عربستان به کشور بازگردانده شدند و بر همین اساس در سال جاری برای جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی دستورالعملی را تدوین کرده ایم.

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: این افراد می توانند با یکی از محارم خود مانند برادر، داماد، همسر، خواهرزاده، برادرزاده و غیره اعزام شوند اما در مجموع برای هیچ زن تنهایی در این سن ویزا ورود به عربستان صادر نمی شود.

وی در مورد تشکیل شورای عالی حج نیز گفت: زمان تشکیل این شورا بستگی به تصمیم رئیس جمهور دارد و زمان آن فعلا مشخص نشده است.

خدرنژاد همچنین در خصوص سهمیه حج دستگاه های مختلف نیز گفت: در حال حاضر بر اساس تصمیم شورای عالی حج که در گذشته گرفته شده بود این سهمیه ها اعمال می شود به طوری که هیچ دستگاهی سهمیه ای برای حج ندارد به جز خانواده شهدا، دانشجویان، ایثارگران و زوج های جوان.

وی در مورد اعزام زوج های جوان به عمره نیز گفت: با توجه به این که برخی از زوج های جوان برای آغاز زندگیشان به سفر معنوی حج می روند بر همین اساس در سال جاری اعزام این افراد را در دستور کار قرار دادیم به طوری که 5 هزار سهمیه نیز برای زوج های جوان در نظر گرفته شده است.

به گفته معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت به زودی طی روزهای آینده تاریخی که این زوج های جوان می توانند طی آن به عمره اعزام شوند اعلام خواهد شد.

