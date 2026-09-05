۲۴۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در اصفهان شناسایی و ضبط شد

سید محمد موسویان در گفتگو با خبرنگار مهر از عملیات موفقیت‌آمیز دستگاه قضایی استان در شناسایی و ضبط تعداد قابل توجهی دستگاه استخراج رمزارز (ماینر) غیرمجاز خبر داد.

وی اظهار کرد: با صدور دستورات ویژه قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، از سال گذشته تاکنون، دو هزار و ۴۰۶ دستگاه ماینر غیرمجاز شناسایی و ضبط شده است.

دادستان اصفهان هدف اصلی این عملیات را کاهش فشار بر شبکه‌های برق و جلوگیری از اتلاف انرژی عنوان کرد و افزود: این اقدام در شرایطی که مدیریت مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است، صورت پذیرفته و نشان‌دهنده حساسیت دستگاه قضایی به مسائل اقتصادی و زیست‌محیطی استان است.

موسویان با قدردانی از همکاری و تعامل مؤثر میان مراجع قضایی، نیروی انتظامی استان و شرکت توزیع برق در اجرای این طرح، تصریح کرد: این تعداد کشف، بیانگر یک اقدام هماهنگ و هدفمند در سطح استان است و نشان می‌دهد که مقابله با مراکز غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به روند اجرای این طرح، شفافیت و رعایت اصول اقتصادی در فرآیند شناسایی و ضبط دستگاه‌ها را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: تعداد بالای دستگاه‌های کشف شده، نشان از گستردگی فعالیت‌های غیرمجاز ماینر در استان دارد و لزوم هوشیاری و پیگیری مستمر را ایجاب می‌کند.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان ضمن اعلام آمادگی کامل دستگاه قضایی استان برای انجام اقدامات لازم جهت احقاق حقوق مردم در موارد تضییع حقوق بیت‌المال و حقوق شهروندان، بر رسیدگی دقیق و قانونی به پرونده‌های مربوط به کالاهای ضبط شده تأکید کرد و خواستار تبعیت کامل از رویه‌های قانونی در این خصوص شد.