رمضانی: عملیات هوشمندسازی برق خراسان شمالی با ۶۲۶ میلیارد انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رمضانی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران خراسان شمالی در مجتمع رفاهی آموزش و پرورش خراسان شمالی اظهار کرد: ۴۳۰ نیروگاه خورشیدی تا پایان آبان ۱۴۰۳ داشتیم و ۶۴۴ نیروگاه با ظرفیت ۴۰ مگاوات تا شهریور ۱۴۰۵ احداث خواهد شد.

وی در ادامه افزود: ۱۷۰ نقطه در خراسان شمالی برای احداث نیروگاه خورشیدی شناسایی شده و رکورد بزرگی در صنعت توزیع برق استان در احداث نیروگاه خورشیدی قاسم خان اسفراین با همکاری شبانه‌روزی کارکنان صنعت برق به ثبت رسید.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی تصریح کرد: علت اینکه نتوانستیم در بجنورد نیروگاه خورشیدی داشته باشیم، نبود زمین مناسب و همچنین تابش نور خورشید است و در شهرهایی همچون بام، تابش نور خورشید بهتر از شهرهای دیگر است.

رمضانی افزود: ۲۱ اخطار ابطال برای افرادی که زمین گرفتند و نیروگاه خورشیدی احداث نکردند و زمین را رها کردند، صادر شد و اخطار عدم پیشرفت هم به متقاضیان داده شد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه اجرای طرح‌های خورشیدی در ۱۸۰ مدرسه گفت: قرار شد خراسان شمالی در نوبت اول اجرای این طرح در کشور قرار گیرد و تاکنون ۲۷ مدرسه در خراسان شمالی شامل این طرح شده است.

رمضانی با تأکید بر اینکه هر ۱۸۰ وات پنل خورشیدی ۴۰ مگاوات تولید می‌کند که از آلودگی‌های بسیاری جلوگیری می‌کند، افزود: این میزان معادل ۲۲۰ هزار درخت می‌شود.

وی همچنین درباره بحران قطعی گاز در زمستان امسال عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و جلساتی که با استاندار و مدیران دیگر داشتیم، قرار شد در صورت شرایط بحرانی قطعی گاز در خراسان شمالی، برق قطع نشود و برای برخی از خانوارها تدارک خرید بخاری برقی ۲ هزار واتی در حال پیگیری است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی با اشاره به اینکه در استان ۳ نیروگاه تولید پراکنده داشتیم که منبع تولید انرژی صنایع بود، اضافه کرد: تا پایان امسال این تعداد به ۱۴ واحد می‌رسد که تولید برق به ۳۷ مگاوات افزایش می‌یابد.

رمضانی گفت: بهسازی و اصلاح شبکه برق ۱۰۰ روستا و تأمین برق ۱۵ روستا نیز از سال گذشته انجام شده است و سالانه ۱۱ هزار مشترک جدید برق‌دار می‌شوند.

وی درباره قطعی‌های برق عنوان کرد: امسال فقط ۳۰ درصد در بخش‌های کشاورزی، خانگی و صنعتی قطعی برق انجام شد که از پارسال کمتر بود و یکی از دلایل آن، میزان بالای بارندگی‌ها در فروردین و اردیبهشت بود که سدها آب داشتند و ۱۲ هزار مگاوات برق تولید شد.

رمضانی در پاسخ به قطعی برق مکرر روستاها و مجتمع‌های تجاری گفت: برای توزیع عادلانه ناچار به قطعی برق طبق برنامه هستیم و فقط برای بیمارستان‌ها این موضوع لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به هوشمندسازی تمام کنتورهای برق ادارات خراسان شمالی گفت: با میزان کاهش مصرف برق در ادارات استان رو به رو هستیم و برای ۲ هزار و ۴ مشترک خانگی پرمصرف و مشترکان تجاری پرمصرف کنتور هوشمند نصب کردیم که در استان رتبه اول در نصب کنتورهای هوشمند را داشتیم.

رمضانی درباره ماینرهای غیرمجاز گفت: پاداش ۱۰۰ میلیون تومانی برای شهروندانی که استفاده از ماینرها را اطلاع دهند، در نظر گرفتیم.

وی درباره مراحل سخت دریافت خسارت شهروندان بابت سوختگی وسایل برقی ناشی از قطعی‌های مکرر برق گفت: سال قبل یک میلیارد تومان به این موضوع اختصاص یافت که در نهایت ۲ میلیارد تومان به خسارت‌دیدگان پرداخت شد.

رمضانی از مسلم فیض‌بخش، سفیر غیرت صنعت برق کشور که دو دست و یک پایش را در راه سیم‌بانی برق استان از دست داد، یاد و تقدیر کرد.