ازسرگیری پرواز تهران - تونس پس از توقف چندماهه

به گزارش خبرگزاری مهر، رامین کاشفآذر، رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از ازسرگیری پروازهای مستقیم تهران ـ تونس و برقراری مجدد این مسیر بینالمللی خبر داد و گفت: در راستای توسعه و تقویت شبکه پروازهای بینالمللی، مسیر پروازی تهران ـ تونس مجدداً در برنامه عملیاتی قرار گرفته و پروازهای این مسیر از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام میشود.
وی افزود: پرواز MRJ4843 به مقصد تونس، ساعت ۸ صبح امروز (شنبه، ۱۴ شهریور) از شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) انجام شد و این مسیر در حال حاضر بهصورت هفتگی و در روزهای شنبه برقرار است.
کاشفآذر با بیان اینکه این پرواز پیش از این در روزهای جمعه انجام میشد، بیان کرد: آخرین پرواز این مسیر در برنامه قبلی، روز جمعه ۱۹ تیرماه انجام شده بود و با ازسرگیری مجدد، پرواز تهران - تونس با برنامه جدید و در روزهای شنبه در شبکه پروازی شهر فرودگاهی قرار گرفته است.
وی ادامه داد: توسعه مقاصد پروازی و تقویت ارتباطات هوایی با کشورهای مختلف، از اولویتهای شهر فرودگاهی است و ازسرگیری این مسیر میتواند در تسهیل تردد مسافران و همچنین تقویت تعاملات گردشگری و اقتصادی میان ایران و تونس مؤثر باشد.
مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در پایان خاطرنشان کرد: شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با بهرهگیری از ظرفیتها و زیرساختهای موجود، توسعه شبکه پروازهای بینالمللی و افزایش دسترسی مسافران به مقاصد مختلف جهان را دنبال میکند.
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