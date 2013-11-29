انسان بدون فلسفه نمی تواند زیست کند

به گزارش مهر، ریچارد رورتی فیلسوف آمریکایی معتقد است فلسفه نردبانی است که غرب از آن بالا رفت و بعد آن را کنار گذاشت یعنی فلاسفه غربی در برهه ای برای دفاع از دستاوردهای مدرنیته به فلسفه پناه بردند، زیرا هنوز نهادهای مدرن تحقق پیدا نکرده بود. اما در حال حاضر برای دفاع از آزادی و علم نیازی به فلسفه و معرفت شناسی نیست.

حجت الاسلام و المسلمین محسن غرویان عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة درمورد اینکه آیا در حال حاضر از فلسفه و متافیزیک بی نیاز هستیم. به خبرنگار مهر گفت: ممکن است که امریکا و غرب و یا اروپا یک تعریف دیگری از فلسفه داشته باشند که با آن تعریفی که ما از فلسفه داریم متفاوت باشد ولی تعریف بسیاری از فیلسوفان غربی با ما از فلسفه مشترک است.

وی تصریح کرد: ما فلسفه را به معنای عامش به معنای هستی شناسی می دانیم. بعد مباحث انسان شناسی و جهان شناسی و کلیه مباحث مربوط به مبدأ و معاد انسان را جزو مسائل فلسفی حساب می کنیم. فیلسوفان راسیونالیسم و عقل گرا در غرب مثل دکارت، کانت و هگل اینها هم در بسیاری از موارد مباحث فلسفه را مانند ما می دانند.

این محقق و پژوهشگر مسائل دینی و فلسفی عنوان کرد: با توجه به این تعریفی که از فلسفه داریم اصلاً امکان ندارد که انسان بدون فلسفه نفس بکشد. انسان دائماً در فضای فلسفه تنفس می کند. یعنی هیچ انسانی بدون فلسفه نیست. مباحث آزادی ، اراده، اختیار، جبر و تفویض مسائل مربوط به شناخت، دل و معرفت که امروزه تحت عنوان اپیستمولوژی و معرفت شناسی مطرح می شود اینها همه مباحث فلسفه است و اصلاً معنی ندارد که بگوییم انسان بدون فلسفه می تواند زیست بکند.

عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص) العالمیة یادآور شد: حالا این انسان چه غربی چه شرقی چه آمریکایی و چه ایرانی باشد. درواقع فلسفه آن پارادایم و چارچوب فکری انسان است که هر انسان قابل و اندیشمندی به این فلسفه نیاز دارد و اصلاً نمی توان از آن اجتناب کند. حتی مردم عادی هم با فلسفه و یک نظام باورها و اعتقادات خاصی زندگی می کنند ولو اینکه با اصطلاحات فلسفی آشنایی نداشته باشند.

این محقق و پژوهشگر مسائل دینی و فلسفی بیان داشت: بنابراین بدون فلسفه و معرفت شناسی و بدون بحث های انسان شناسی اصلاً امکان ندارد که بتوانیم زیست انسانی و عاقلانه داشته باشیم. مگر اینکه خودمان را از فضای زیست انسانی خارج بدانیم.