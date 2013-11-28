مشهد میزبان جشنواره اسکیت زیر 10 سال کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت: در تلاش هستیم لیگ نونهالان شهر مشهد را طی ماه جاری برگزار کنیم.

محمد عجم با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از برنامه هایی که در کوتاه مدت در دست انجام داریم، برگزاری لیگ اسکیت نونهالان مشهد طی ماه جاری است.

دبیر هیئت اسکیت خراسان رضوی افزود: پس از آن نیز، رقابت های لیگ استان را در این رده سنی برنامه ریزی خواهیم کرد.

رقابت های قهرمانی ووینام خراسان رضوی برگزار می شود

دبیر هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی از برگزاری رقابت های قهرمانی سبک ووینام استان به میزبانی نیشابور خبر داد.

محمد مرادی اظهار کرد: مسابقات قهرمانی سبک ووینام استان با حضور تیم هایی از سراسر استان روز جمعه 15 آذر ماه در سالن ورزشی تریا پارک نیشابور برگزار می شود.

دبیر هیئت ورزش های رزمی خراسان رضوی با اشاره به فعال بودن این رشته رزمی در شهرستان های نیشابور، مشهد، خواف، چناران، سبزوار و تربت جام، عنوان کرد: این رقابت ها در رده های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در استایل فول کنتاکت برگزار خواهد شد.

حضور 15 فرنگی کار جوان خراسانی در رقابت های قهرمانی کشور

دبیر هیئت کشتی خراسان رضوی گفت: تیم کشتی فرنگی جوانان استان در رقابت های اپن قهرمانی کشور شرکت می کند.

حسن بذرافشان اظهار کرد: رقابت های اپن کشتی فرنگی جوانان کشور در استان قم آغاز خواهد شد.

دبیر هیئت کشتی خراسان رضوی افزود: 15 نفر از کشتی گیران جوان سراسر استان با هدایت امیر صبورنیا در این رقابت های 2 روزه شرکت می کنند.

اعزام چهار ورزشکار نونهال خراسانی به رقابت های قهرمانی کشور

رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی از اعزام چهار ورزشکار نونهال استان به رقابت های قهرمانی کشور خبر داد.

مجید مهرور با اشاره به مطلب فوق اظهار کرد: این مسابقات که در رده سنی زیر 12 سال برگزار می شود از روز هشتم آذر ماه آغاز خواهد شد.

رئیس هیئت شمشیربازی خراسان رضوی افزود: در این رقابت ها امیرحسین تباره، معاد پوری و مبین محمدی در اسلحه اپه و حامد زرگران در اسلحه فلوره نمایندگان خراسان رضوی خواهند بود.