336 نیروی حافظ صلح فیلیپینی به جولان می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یک مقام وزارت دفاع فیلیپین با اعلام این مطلب از اعزام 336 افسر و پرسنل نظامی به ارتفاعات جولان در سوریه خبر داد. این افراد جایگزین 332 نفر از همقطاران خود می شوند که به دلیل بحرانی بودن شرایط در این منطقه، ماموریتشان چندین بار تمدید شده است.

به گفته ژنرال "نوئل کوبالس" از مقامات وزارت دفاع فیلیپین روند انتقال نیروهای حافظ صلح از روز جمعه آغاز شده و تا هفته دسامبر به پایان می رسد. دولت فیلیپین اخیرا اعلام کرده پس از اطمینان دهی سازمان ملل در مورد حفظ امنیت نیروهای حافظ صلح در جولان، به اعزام نیروهای خود به این منطقه ادامه می دهد.

گفتنی است پس از کشیده شدن درگیری های سوریه به جولان، دولت اتریش نیروهای حافظ صلح خود را از این منطقه خارج کرد.