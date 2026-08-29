به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ثبت‌نام الکترونیکی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۵ (با آزمون و استعدادهای درخشان) خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، مهلت ثبت‌نام الکترونیکی پذیرفته‌شدگان تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ تمدید شد. در این بازه زمانی، امکان تکمیل ثبت‌نام افرادی که در مهلت اولیه اقدام کرده‌اند نیز فراهم است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این مهلت برای آخرین بار تمدید شده و پس از این تاریخ، امکان تمدید مجدد وجود نخواهد داشت. همچنین عدم انجام ثبت‌نام الکترونیکی تا تاریخ مذکور، به منزله انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.

جهت آگاهی از مدارک موردنیاز و جزئیات فرآیند ثبت‌نام، به اطلاعیه‌های شماره ۱ تا ۴ بر روی وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به نشانی grad.kntu.ac.ir مراجعه فرمایید.