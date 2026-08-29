  1. دانشگاه و فناوری
  2. دانشجویی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تمدید شد

مهلت ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان دکتری دانشگاه صنعتی خواجه نصیر تمدید شد

مهلت ثبت‌نام از پذیرفته شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۵ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تمدید شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با صدور اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ثبت‌نام الکترونیکی پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری سال ۱۴۰۵ (با آزمون و استعدادهای درخشان) خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، مهلت ثبت‌نام الکترونیکی پذیرفته‌شدگان تا پایان روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ تمدید شد. در این بازه زمانی، امکان تکمیل ثبت‌نام افرادی که در مهلت اولیه اقدام کرده‌اند نیز فراهم است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که این مهلت برای آخرین بار تمدید شده و پس از این تاریخ، امکان تمدید مجدد وجود نخواهد داشت. همچنین عدم انجام ثبت‌نام الکترونیکی تا تاریخ مذکور، به منزله انصراف از تحصیل تلقی می‌شود.

جهت آگاهی از مدارک موردنیاز و جزئیات فرآیند ثبت‌نام، به اطلاعیه‌های شماره ۱ تا ۴ بر روی وبگاه مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به نشانی grad.kntu.ac.ir مراجعه فرمایید.

کد مطلب 6931243
زهرا سیفی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها