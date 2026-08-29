ارتقای خدمات رفاهی دانشجویان در اولویت سازمان امور دانشجویان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، سعید حبیبا معاون رئیس سازمان امور دانشجویان، در سفر به شهرستان تربت‌جام با حضور در مجتمع آموزش عالی این شهرستان، از نزدیک وضعیت سراهای دانشجویی و زیرساخت‌های ورزشی را مورد ارزیابی قرار داد.

در ادامه این بازدید، نشست مشترکی با حضور اعضای هیئت‌رئیسه و مسئولان حوزه دانشجویی برگزار شد تا مسائل، چالش‌ها و ظرفیت‌های رفاهی این مجتمع مورد بررسی قرار گیرد.

حبیبا در این نشست، ضمن تشریح برنامه‌های راهبردی سازمان امور دانشجویان، بر ضرورت بهبود ارائه خدمات رفاهی تأکید کرد و افزود: تغذیه مناسب، اعطای به‌موقع تسهیلات و وام‌های دانشجویی، حمایت از اشتغال‌زایی و توجه ویژه به سلامت روان دانشجویان، از اولویت‌های اصلی سازمان امور دانشجویان است و تلاش داریم با رفع موانع، کیفیت این خدمات را ارتقا دهیم.

رئیس سازمان امور دانشجویان در بخش دیگری از این سفر، در نشستی صمیمانه با کارکنان مجتمع آموزش عالی تربت‌جام حضور یافت.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان برای خدمت‌رسانی به جوانان، جایگاه تربت‌جام را به عنوان قطب علم، فرهنگ و عرفانِ منطقه ستود و با اشاره به ضرورت حفظ امید و همدلی در شرایط کنونی، بر نقش کارکنان دانشگاهی در ایجاد فضایی پویا و امیدوارکننده تأکید کرد.

حبیبا در حاشیه این سفر، از مجموعه تاریخی و فرهنگی مزار شیخ‌الاسلام احمد جامی نیز بازدید کرد.

وی در دیدار با مولوی شرف‌الدین جامی‌الاحمدی، امام جمعه اهل سنت تربت‌جام، ضمن تبادل نظر درباره ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این منطقه، بر اهمیت همبستگی و تعامل سازنده برای توسعه فرهنگی و اجتماعی منطقه تأکید کرد.

این سفر میدانی با هدف بررسی نیازهای واقعی جامعه دانشگاهی و پیوند میان زیرساخت‌های آموزشی با پتانسیل‌های فرهنگی منطقه انجام شد تا بستری مناسب‌تر برای رشد علمی و رفاه دانشجویان فراهم آید.