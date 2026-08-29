به گزارش خبرگزاری مهر، هادی حق‌شناس در دیدار با مسعود رهنما رئیس فدراسیون کاراته کشور، توسعه زیرساخت‌های ورزشی به‌ویژه در رشته‌های رزمی را از محورهای مورد توجه مدیریت استان دانست و بر استفاده از ظرفیت‌های گیلان برای توسعه ورزش قهرمانی و میزبانی اردوهای ملی تأکید کرد.

حق‌شناس با اشاره به توافق صورت‌گرفته برای احداث کمپ تیم ملی کاراته در گیلان اظهار کرد: مقرر شده است زمین مناسب برای اجرای این پروژه تا پایان شهریورماه تأمین شود و پس از نهایی‌شدن محل احداث، فرآیند اجرایی پروژه در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه گیلان از استعدادهای قابل توجهی در رشته‌های رزمی برخوردار است، افزود: توسعه ورزش قهرمانی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های متناسب است و در این راستا، تقویت امکانات تخصصی ورزش‌های رزمی در استان باید با جدیت دنبال شود.

استاندار گیلان احداث این کمپ را فرصتی برای تقویت جایگاه استان در ورزش‌های رزمی دانست و گفت: ایجاد چنین زیرساختی علاوه بر فراهم‌کردن امکانات مناسب برای ورزشکاران، می‌تواند ظرفیت گیلان برای میزبانی اردوهای تیم ملی و برنامه‌های تخصصی کاراته را افزایش دهد.

ظرفیت کاراته گیلان نیازمند زیرساخت‌های متناسب است

«مسعود رهنما» رئیس فدراسیون کاراته کشور نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های گیلان در رشته کاراته، بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی این ورزش در استان تأکید کرد.

وی حمایت استانداری و مجموعه مدیریت استان را در تحقق این هدف مؤثر دانست و گفت: برخورداری گیلان از استعدادها و ظرفیت‌های ورزشی، زمینه مناسبی برای توسعه کاراته و ایجاد امکانات تخصصی این رشته فراهم کرده است.

در این دیدار همچنین درباره روند تأمین زمین کمپ تیم ملی، توسعه زیرساخت‌های ورزش‌های رزمی و استفاده از ظرفیت گیلان برای میزبانی اردوها و برنامه‌های ملی کاراته بحث و تبادل نظر شد.