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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۳

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ثمره هم‌افزایی و اعتماد به توان مدیران است

انرژی‌های تجدیدپذیر؛ ثمره هم‌افزایی و اعتماد به توان مدیران است

مشهد- رئیس ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی نقش بی‌بدیل همراهی مردم در جهش انرژی‌های پاک، تفویض اختیارات واقعی و هم‌افزایی میان‌ دستگاهی را کلید اصلی تحول در این حوزه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد خدایی ظهر شنبه در مراسم نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی خراسان رضوی، با تبیین مسیر پیموده‌شده در حوزه بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های نو اظهار کرد: رسیدن به نقطه‌ای مطلوب‌تر و دستیابی به این دستاوردها، حاصل شکل‌گیری میزی مشترک و همگرایی حول حل یک مسئله بنیادین بوده است؛ جایی که سرمایه اصلی ما نه ابزارها، بلکه مدیران پرتلاش در شهرستان‌ها و گستره استان بوده‌اند.

رئیس ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی قدردانی اصلی را متعلق به آحاد مردم، صنعتگران و سرمایه‌گذاران دانست و افزود: تلاش ما همواره بر این بوده است که مسیر را برای مردم کوتاه‌تر و هموارتر کنیم تا در شرایط سخت، رنج و بار اداری کمتری متوجه آنان شود. شاید در تمامی مراحل به صورت صددرصدی موفق نبوده باشیم، اما نقاط ضعف را به خوبی می‌شناسیم و خود را موظف به پرداختن بیشتر و رفع کامل آن‌ها می‌دانیم.

وی با اشاره به پیوند حمایتی میان انرژی‌های پاک و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: امروز ثمره این همت مشترک موجب شده تا چند هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در این استان، از جایگاه مصرف‌کننده صرف خارج شده و به تولیدکنندگانی فعال در عرصه انرژی بدل شوند که این امر مایه مباهات است.

خدایی با قدردانی ویژه از نگاه راهبردی و رویکرد اعتمادمحور مدیران متولی کشوری خاطرنشان کرد: طی سالیان متمادی همواره سخن از تفویض اختیار مطرح بود، اما در عرصه عمل کمتر مدیری تن به این تصمیم راهبردی می‌داد. آنچه موجب درخشش و دستاوردهای چشمگیر خراسان رضوی و دیگر استان‌ها شد، در وهله اول اعتماد حقیقی به همکاران شرکت‌های برق در استان‌ها و سپس به مجموعه مدیران استانی بود.

رئیس ستاد توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر خراسان رضوی با تأکید بر اینکه افزایش چندبرابری ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر فراتر از مدیریت عادی، الگویی فاخر از مشارکت در کشور را به نمایش گذاشت، یادآور شد: این اعتماد سازمانی و مدیریت منسجم، شایسته تقدیر است و امید می‌رود با استمرار این هم‌افزایی و تکیه بر اراده‌های استانی، شاهد توسعه بیش از پیش نیروگاه‌های پاک در سطح منطقه و کشور باشیم.

کد مطلب 6930989

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    نظرات

    • امیر کاظمی IR ۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      درجنگ به این تجربه رسیدیم که نیروگاه حرارتی یک تهدید است توربین های بادی کنار جاده ها پنل خورشیدی برای هرخانه و ویلا وباغ توربین بادی در هر کارخانه برای تامین برق کارخانه بهترین راهکار و چین در این زمینه در دنیا اول است با نفت تهاتر کنید وبه سرعت از شر نیروگاه با هزینه‌ی ی سوخت آن خلاص شوید همچی را در تحریم وجنگ می شود ازهمسایگان تامین کرد ولی برق را نمی شود به برکت امام رضا انشاءالله خراسان رضوی در این زمینه کمک خواهد کرد انشاءالله
    • امیر کاظمی IR ۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      یکی از مزیت‌های اساسی انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید برق در محل مصرف است؛ وقتی برق در همان نقطه‌ای که مصرف می‌شود تولید گردد، بخش مهمی از هزینه‌ها و تلفات شبکه انتقال و توزیع حذف خواهد شد کارخانه ها . و منازل مسکونی و واحدهای کشاورزی با کمک دولت ونهادهای ذیربط وبنیادها واوقاف و ستادها وآستان قدس رضوی وشهر داری ها و شوراهای روستائی برق خودشان را با پنل خورشیدی و تور بین بادی تا مین کنند هرر کالائی در زمان جنگ از همسایگان وغیر رسمی قابل تامین است اما برق نمی شود ومردم طاقت بی برقی را ندارن

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