به گزارش خبرنگار مهر، جواد خدایی ظهر شنبه در مراسم نخستین سالگرد فعالیت ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و بهینهسازی مصرف انرژی خراسان رضوی، با تبیین مسیر پیمودهشده در حوزه بهرهگیری از ظرفیت انرژیهای نو اظهار کرد: رسیدن به نقطهای مطلوبتر و دستیابی به این دستاوردها، حاصل شکلگیری میزی مشترک و همگرایی حول حل یک مسئله بنیادین بوده است؛ جایی که سرمایه اصلی ما نه ابزارها، بلکه مدیران پرتلاش در شهرستانها و گستره استان بودهاند.
رئیس ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی قدردانی اصلی را متعلق به آحاد مردم، صنعتگران و سرمایهگذاران دانست و افزود: تلاش ما همواره بر این بوده است که مسیر را برای مردم کوتاهتر و هموارتر کنیم تا در شرایط سخت، رنج و بار اداری کمتری متوجه آنان شود. شاید در تمامی مراحل به صورت صددرصدی موفق نبوده باشیم، اما نقاط ضعف را به خوبی میشناسیم و خود را موظف به پرداختن بیشتر و رفع کامل آنها میدانیم.
وی با اشاره به پیوند حمایتی میان انرژیهای پاک و توانمندسازی اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: امروز ثمره این همت مشترک موجب شده تا چند هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در این استان، از جایگاه مصرفکننده صرف خارج شده و به تولیدکنندگانی فعال در عرصه انرژی بدل شوند که این امر مایه مباهات است.
خدایی با قدردانی ویژه از نگاه راهبردی و رویکرد اعتمادمحور مدیران متولی کشوری خاطرنشان کرد: طی سالیان متمادی همواره سخن از تفویض اختیار مطرح بود، اما در عرصه عمل کمتر مدیری تن به این تصمیم راهبردی میداد. آنچه موجب درخشش و دستاوردهای چشمگیر خراسان رضوی و دیگر استانها شد، در وهله اول اعتماد حقیقی به همکاران شرکتهای برق در استانها و سپس به مجموعه مدیران استانی بود.
رئیس ستاد توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر خراسان رضوی با تأکید بر اینکه افزایش چندبرابری ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر فراتر از مدیریت عادی، الگویی فاخر از مشارکت در کشور را به نمایش گذاشت، یادآور شد: این اعتماد سازمانی و مدیریت منسجم، شایسته تقدیر است و امید میرود با استمرار این همافزایی و تکیه بر ارادههای استانی، شاهد توسعه بیش از پیش نیروگاههای پاک در سطح منطقه و کشور باشیم.
نظر شما