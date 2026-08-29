به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس اینسایدر، دلیل این امرآن است اوپن ای آی بیم آن دارد که یک شرکت متعلق به ایلان ماسک نتواند شرایط استفاده از فناوری شرکت را رعایت کند.

خالق چت جی پی تی اعلام کرد دسترسی Cursor به مدل‌های اوپن ای آی رادر تاریخ ۱۲ نوامبر قطع خواهد شد.

در بیانیه اوپن ای آی آمده است: این تصمیم بسیار سخت است زیرا ما عمیقا اهمیت می دهیم مدل هایمان به طور گسترده برای توسعه دهندگان فراهم باشد. ما این تصمیم را می گیریم زیرا براساس تجربیاتمان درباره نقض قوانین قراردادها توسط شرکت های ایلان ماسک، نمی توانیم مطمئن باشیم اسپیس ایکس فناوری ما را طبق شرایط استفاده محصولاتمان به کار گیرد.

البته اوپن ای آی خود Cursor را به نقض قرارداد متهم نکرده است. در عوض، این شرکت به رفتارهای قبلی سایر شرکت‌های متعلق به ماسک اشاره کرده است.

اوپن ای آی به‌طور مشخص به توئیتر اشاره کرده که ماسک در سال ۲۰۲۲ میلادی آن را خرید و در فوریه امسال با اسپیس ایکس دغام شد. اوپن ای آی مدعی است توئیتر قبلا شرایط قرارداد خود را نقض کرده بود.

این شرکت در یک پست وبلاگی نوشت توئیتر قبلا شرایط قرارداد خود را نقض کرده است و به گزارشی از نیویورک تایمز اشاره کرد که در آن نوشته شده بود ماسک دسترسی اوپن ای آی به داده های توئیتر را قطع کرد. همچنین این شرکت در پست خود به اظهاراتی اشاره کرده که ایلان ماسک در اوایل سال جاری در دادگاه مطرح کرده بود. بر اساس این اظهارات، شرکت هوش مصنوعی xAI در آموزش مدل هوش مصنوعی گراگ تا حدی از خروجی‌های مدل‌های اوپن ای آی استفاده کرده بود. ماسک نیز گفته بود که این ادعا «تا حدی» درست است.

اوپن ای آی اعلام کرده برای شرکای بزرگ خود، از جمله اسپیس ایکس، قراردادهای اختصاصی و سخت‌گیرانه‌ای تنظیم می‌کند تا از رعایت شرایط استفاده اطمینان حاصل شود. قرارداد اوپن ای آی با Cursor نیز پس از خرید این شرکت توسط اسپیس ایکس، یک بازه زمانی محدود برای لغو قرارداد در اختیار اوپن ای آی قرار داده بود.اسپیس ایکس در ماه جاری میلادی به طور رسمی Cursor را به مبلغ۶۰ میلیارد دلار خرید.

Cursor یک ویرایشگر کدنویسی مبتنی بر هوش مصنوعی است که مدل‌های شرکت‌های مختلف، از جمله اوپن ای آی، آنتروپیک، گوگل و SpaceXAI را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

این تصمیم، فصل تازه‌ای در درگیری طولانی‌مدت میان ایلان ماسک و اوپن ای آی به حساب می آید.

ماسک که یکی از بنیان‌گذاران و حامیان اولیه اوپن ای آی بود، در سال ۲۰۲۴ از اوپن ای آی، مدیرعامل آن سم آلتمن و دیگران شکایت کرد. موضوع اصلی اختلاف، تغییر مسیر اوپن ای آی از یک سازمان پژوهشی ناسودآور به یک مجموعه با ساختار تا حدی سودآور بود.