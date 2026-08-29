  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

پاویون دولت هوشمند؛ روایت یکپارچه زیست‌بوم دیجیتال دولت در الکامپ ۱۴۰۵

پاویون دولت هوشمند؛ روایت یکپارچه زیست‌بوم دیجیتال دولت در الکامپ ۱۴۰۵

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برپایی پاویون «دولت هوشمند» در بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ ۱۴۰۵) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران در الکامپ ۱۴۰۵، اظهار کرد: پاویون «دولت هوشمند» با هدف ارائه تصویری یکپارچه از زیست‌بوم دیجیتال دولت، زیرساخت‌های تبادل اطلاعات، خدمات دولت هوشمند و مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای این سازمان برپا می‌شود.

وی با بیان اینکه رویکرد این پاویون، عبور از معرفی مجموعه‌ای از خدمات منفرد و حرکت به سمت تبیین یک زیست‌بوم به‌هم‌پیوسته است، افزود: در این پاویون تلاش شده است نقش دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، سکوها و زیرساخت‌های حاکمیتی در شکل‌گیری خدمات یکپارچه و هوشمند برای مردم و کسب‌وکارها به نمایش گذاشته شود.

صدر ادامه داد: در پاویون «دولت هوشمند»، آخرین اقدامات و دستاوردهای سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌هایی همچون درگاه ملی مجوزها، سامانه مدیریت واحد زمین، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، زیرساخت‌های دولت هوشمند و سایر طرح‌های مرتبط معرفی خواهد شد.

امنیت سایبری؛ یکی از ارکان دولت دیجیتال

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، امنیت سایبری را یکی از ارکان اساسی توسعه دولت دیجیتال دانست و تصریح کرد: شکل‌گیری دولت هوشمند نیازمند زیرساخت‌هایی امن، پایدار و قابل اعتماد است و به همین منظور، بخشی از ظرفیت‌ها و اقدامات سازمان در حوزه امنیت سایبری نیز در این پاویون برای بازدیدکنندگان و فعالان صنعت تشریح خواهد شد.

وی یکی از محورهای اصلی پاویون را معرفی زیست‌بوم‌های دیجیتال دولت عنوان کرد و گفت: هدف، حرکت از خدمات جزیره‌ای به سمت زیست‌بوم‌هایی است که در آنها دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، سکوها و زیرساخت‌های حاکمیتی در تعامل با یکدیگر، خدمات هوشمند و یکپارچه را به مردم و کسب‌وکارها ارائه می‌کنند.

حضور «قاصدک» در پاویون دولت هوشمند

صدر همچنین از حضور شرکت توسعه‌ای سازمان فناوری اطلاعات ایران با عنوان «قاصدک» در پاویون «دولت هوشمند» خبر داد و افزود: این حضور با هدف معرفی ظرفیت‌های توسعه‌ای و فناورانه سازمان و ایجاد پیوند مؤثرتر میان زیرساخت‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و شرکت‌های فناور انجام می‌شود.

حضور مجموعه‌های تخصصی و برگزاری نشست‌های تخصصی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جانمایی پاویون «دولت هوشمند» در سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران، گفت: علاوه بر فضای اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعه‌های تخصصی و مرتبط از جمله ایران دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر بخش‌های حاضر در نقشه پاویون نیز در این فضا حضور خواهند داشت.

وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه، پست بانک ایران، شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام، بخش خصوصی فعال در حوزه درگاه ملی مجوزها و بخش تینواستارز از دیگر مجموعه‌های حاضر در پاویون امسال هستند.

صدر برگزاری نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات را از دیگر برنامه‌های این پاویون برشمرد و اظهار کرد: بازدیدکنندگان می‌توانند در جریان برگزاری نمایشگاه با آخرین اقدامات و دستاوردهای سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزه‌های دولت هوشمند، تبادل داده، خدمات دیجیتال، امنیت سایبری و زیرساخت‌های ملی فناوری اطلاعات آشنا شوند.

بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ ۱۴۰۵) از دوشنبه ۹ تا پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و پاویون «دولت هوشمند» سازمان فناوری اطلاعات ایران در سالن ۲۷ این نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.

کد مطلب 6931304
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها