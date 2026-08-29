به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمدمحسن صدر، رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران در الکامپ ۱۴۰۵، اظهار کرد: پاویون «دولت هوشمند» با هدف ارائه تصویری یکپارچه از زیستبوم دیجیتال دولت، زیرساختهای تبادل اطلاعات، خدمات دولت هوشمند و مهمترین اقدامات و دستاوردهای این سازمان برپا میشود.
وی با بیان اینکه رویکرد این پاویون، عبور از معرفی مجموعهای از خدمات منفرد و حرکت به سمت تبیین یک زیستبوم بههمپیوسته است، افزود: در این پاویون تلاش شده است نقش دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، سکوها و زیرساختهای حاکمیتی در شکلگیری خدمات یکپارچه و هوشمند برای مردم و کسبوکارها به نمایش گذاشته شود.
صدر ادامه داد: در پاویون «دولت هوشمند»، آخرین اقدامات و دستاوردهای سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزههایی همچون درگاه ملی مجوزها، سامانه مدیریت واحد زمین، مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX)، زیرساختهای دولت هوشمند و سایر طرحهای مرتبط معرفی خواهد شد.
امنیت سایبری؛ یکی از ارکان دولت دیجیتال
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، امنیت سایبری را یکی از ارکان اساسی توسعه دولت دیجیتال دانست و تصریح کرد: شکلگیری دولت هوشمند نیازمند زیرساختهایی امن، پایدار و قابل اعتماد است و به همین منظور، بخشی از ظرفیتها و اقدامات سازمان در حوزه امنیت سایبری نیز در این پاویون برای بازدیدکنندگان و فعالان صنعت تشریح خواهد شد.
وی یکی از محورهای اصلی پاویون را معرفی زیستبومهای دیجیتال دولت عنوان کرد و گفت: هدف، حرکت از خدمات جزیرهای به سمت زیستبومهایی است که در آنها دستگاههای اجرایی، بخش خصوصی، سکوها و زیرساختهای حاکمیتی در تعامل با یکدیگر، خدمات هوشمند و یکپارچه را به مردم و کسبوکارها ارائه میکنند.
حضور «قاصدک» در پاویون دولت هوشمند
صدر همچنین از حضور شرکت توسعهای سازمان فناوری اطلاعات ایران با عنوان «قاصدک» در پاویون «دولت هوشمند» خبر داد و افزود: این حضور با هدف معرفی ظرفیتهای توسعهای و فناورانه سازمان و ایجاد پیوند مؤثرتر میان زیرساختهای حاکمیتی، بخش خصوصی و شرکتهای فناور انجام میشود.
حضور مجموعههای تخصصی و برگزاری نشستهای تخصصی
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به جانمایی پاویون «دولت هوشمند» در سالن ۲۷ نمایشگاه بینالمللی تهران، گفت: علاوه بر فضای اصلی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مجموعههای تخصصی و مرتبط از جمله ایران دیجیتال، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دیگر بخشهای حاضر در نقشه پاویون نیز در این فضا حضور خواهند داشت.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرکتها و سازمانهای تابعه، پست بانک ایران، شرکتهای دانشبنیان مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پیام، بخش خصوصی فعال در حوزه درگاه ملی مجوزها و بخش تینواستارز از دیگر مجموعههای حاضر در پاویون امسال هستند.
صدر برگزاری نشستها و کارگاههای تخصصی با حضور مدیران، کارشناسان و فعالان حوزه فناوری اطلاعات را از دیگر برنامههای این پاویون برشمرد و اظهار کرد: بازدیدکنندگان میتوانند در جریان برگزاری نمایشگاه با آخرین اقدامات و دستاوردهای سازمان فناوری اطلاعات ایران در حوزههای دولت هوشمند، تبادل داده، خدمات دیجیتال، امنیت سایبری و زیرساختهای ملی فناوری اطلاعات آشنا شوند.
بیستونهمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیکی (الکامپ ۱۴۰۵) از دوشنبه ۹ تا پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و پاویون «دولت هوشمند» سازمان فناوری اطلاعات ایران در سالن ۲۷ این نمایشگاه میزبان بازدیدکنندگان خواهد بود.
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