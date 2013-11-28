موفقیت مذاکرات ژنو با ایستادگی و مقاومت ملی محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت الاسلام سید محمد علی آل هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در مراسم اختتامیه سی و سومین دوره مسابقات قرآن کارکنان پایور و وظیفه نیروی زمینی ارتش که در ارومیه برگزار شد، با بیان این که ارتش در بُعد معنویت موفقیت های بسیاری دارد، گفت:اگر امروز دشمنان ما ترس از جمهوری اسلامی دارند، این همه به دلیل حاکم شدن فضای قرآنی و به برکت عمل کردن به قرآن توسط این نظام است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مذاکرات ژنو، گفت: ضمن حمایت از دیپلماسی ایران، لازم است از تیم مذاکره کننده به دلیل سپری کردن مذاکرات سخت و فشرده تشکر کنیم. چرا که دستیابی به یک توافق با قدرت های غربی، در عین رعایت خطوط قرمز کشور، بسیار سخت است.

وی ادامه داد: توافق صورت گرفته گرچه بخشی از اهداف جمهوری اسلامی را محقق کرده است، اما با توجه به روند درازمدت مذاکرات، که عمری به درازی یک دهه دارد، می توان این توافق را محصول مقاومت ملت ایران در برابر قدرت های زیاده خواه دانست.

حجت الاسلام آل هاشم، خاطر نشان کرد: برخی از کشورهایی که هم اکنون حق مسلم غنی سازی ایران را پذیرفتند، در سال 82 در آغاز روند مذاکرات، غنی سازی را برای ایران ممنوع می دانستند. اما امروز با مقاومت نظام اسلامی که تحت نظارت مقام معظم رهبری (مدظلله العالی) است و حمایت های مردمی، نه تنها این فعالیت ها تعطیل نشده، بلکه این حق مورد شناسایی نیز قرار گرفته است.

نماینده ولی فقیه در ارتش، گفت: این دستاوردی مهم است که جز با مقاومت ملی و ایستادگی توام با عزت ، مصلحت و حکمت محقق نمی شد.

وی با اشاره به اظهارات مقامات آمریکا درباره این که همه گزینه ها در برابر ایران روی میز است، گفت: آنها در سال های اخیر همواره بر تهدید جمهوری اسلامی ایران تاکید می کردند اما در توافق ژنو، حاضر به پذیرش حقوق مسلم هسته ای ایران شدند. بدون شک رسیدن به این دستاورد، حاصل قدرت بازدارندگی قدرت جمهوری اسلامی است.

وی خاطر نشان کرد: اگر ایران فاقد نیروهای مسلح نیرومند و کارآمد بود، قطعا آمریکا حاضر به تن دادن به خواسته های مشروع و قانونی ملت ایران نمی شد و همچنان که در بسیاری از نقاط دنیا، با استفاده از قدرت نظامی، حقوق ملتها را تضییع کرده است، در ایران هم به قدرت نظامی متوسل می شد، اما قدرت دفاعی بازدارنده از جمله مولفه های بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با بیان این که روی آوردن به دیپلماسی و پذیرش مواضع ایران، محصول اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران بوده است. اظهار داشت: شکست های پی در پی آمریکا در منطقه، خروج از عراق، افغانستان، شکست در به نتیجه رساندن مذاکرات به اصصلاح صلح خاورمیانه و ناتوانی در شکل دهی به تهاجم علیه مردم سوریه از دیگر مصادیق شکست های پی در پی آمریکا در منطقه است.

حجت الاسلام آل هاشم در ادامه به عامل پنجم در موفقیت مذاکرات ژنو اشاره و تصریح کرد: این موفقیت در راستای احترام به خطوط قرمز ایران-(غنی سازی در خاک ایران، عدم خروج اورانیوم غنی سازی شده از کشور و ادامه فعالیت مراکز غنی سازی نطنز و فردو) به دست آمد که این امر نشان دهنده اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی در پیگیری مواضع مشروع هسته ای خود است.

وی تاکید کرد: بدون شک رعایت خطوط قرمز نه تنها تاثیرات مثبت بر صنعت هسته ای ایران و فعالیت قانونی هزاران متخصص باقی می گذارد، بلکه موجب اعتلای موقعیت جهوری اسلامی ایران در منطقه می گردد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، با بیان این که برخی کشورهای منطقه در خصوص این توافق، مواضع خصمانه ای داشتند، گفت: سران رژیِم جعلی صیهونیستی هم در این مدت تلاش کردند به ایران هراسی دامن بزنند تا مانع اجرایی شدن این توافق گردند اما با توافق ژنو، هر گونه بهانه برای برنامه صلح آمیز ایران از بین رفت.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با بیان این که این توافق زمینه ساز تفاهم نهایی است، خاطرنشان کرد: اگر چه آثار مثبت اقتصادی این مذاکرات می تواند متوجه ایران شود اما باید مردم، صبور و شکیبا باشند تا این مرحله را به لطف الهی پشت سر بگذاریم.

نماینده ولی فقیه در ارتش با تاکید بر این که توافق صورت گرفته مصداقی از نرمش قهرمانانه است، اظهار داشت: قدرت های غربی خودشان متوجه شکست تحریم ها شدند، لذا تلاش کردند به شکل دیپلماتیک و با حفظ وجهه بین الملی خودشان، روابط اقتصادی با ایران را سریعتر برقرار کنند.