افتتاح كامل آزاد راه ساوه-همدان تا قبل از ورود مسافران تابستاني/ حقایق را به مردم بگویید

به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه هفت روز قبل استاندار همدان در اولين بازديد خود از پروژه هاي عمراني به بررسي مشكلات راه آهن تهران- همدان، كنار گذرهاي غربي و شرقي و همچنين آزاد راه ساوه – همدان پرداخت و مقرر بود معاونان وزير نيز وي را در اين بازديد ياري كنند بنابر ايجاد مشكلاتي نامشخص اين امر محقق نشد و اين ناتمام ماندن بررسي مشكلات راه هاي مواصلاتي موجب شد بار ديگر با حضور دو تن از معاونان وزير راه و شهرسازی و نمايندگان مردم همدان و فامنين در مجلس شوراي اسلامي مشكلات اين چند پروژه مورد بررسي قرار گيرد.

معاونان زير ساخت و پارلمانی و عمرانی وزير راه و شهرسازی،معاون عمراني استانداري همدان و نمايندگان مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي بعدازظهر پنجشنبه از قطعات مختلف راه آهن تهران- همدان بازديد و با حضور در كارگاه ساخت ايستگاه راه آهن همدان به بررسي مشكلات اين پروژه اثر گذار پرداختند.

پروژه ساخت ايستگاه راه آهن همدان مقرر بود تا پايان سال 92 به پايان برسد كه اين امر 60 ميليارد تومان تزريق اعتبار را طلب می‌کند و با عدم اختصاص اين بودجه اين ايستگاه همچنان شاهد حضور قطار در خود نيست.

با محدوديت هاي اعتباري مواجه هستيم

محمد نور زاده معاون زير ساخت وزير راه و شهرسازی در اين نشست با اشاره به اينكه پروژه راه آهن تهران – همدان يكي از پروژ هاي استراتژيك كشور است، گفت: با محدوديت هاي اعتباري مواجه هستيم اما تا حد ممكن مشكلات روبرو را مرتع خواهيم كرد.

مدير عامل شركت ساخت ايستگاه راه آهن همدان نيز در اين بازديد عنوان كرد: ساخت اين ايستگاه 23 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است و اگر تزريق منابع مالي تا پايان سال محقق شود اميدواريم بتوانيم آن را به 50 درصد برسانيم و اكنون پنج ميليارد تومان صورت وضعيت مالي داريم.

مصطفي نداف با اشاره به اينكه پايان يافتن اين پروژه نياز به 60 ميليارد تومان اعتبار دارد، اظهار داشت: اگر ماهيانه مبلغ پنج ميليارد تومان در اختيار اين شركت قرار گيرد تعهد می‌کنم كه سال آينده ايستگاه قطار همدان آماده بهره برداري باشد چراکه اكنون برخي تجهيزات مورد نياز خارجي را نيز پيش خريد کرده‌ایم.

وي بيان داشت: دولت قبلي اعتبار بخش خصوصي را در مجامع عمومي از بين برد و اكنون 11 ميليارد تومان از دارايي هاي شركت به علت لغو شدن اعتبار اوراق مشاركت بلوكه شده است، اما اين مجموعه به دنبال كار و فعالیت است و تجارت نمي کند این در حالي است كه دولت قبلي پيمانكاران را تاجر بر می‌شمرد.

مديركل ایستگاه هاي راه آهن كشور نيز توضيحاتي در خصوص ایستگاه‌ها تشكيلاتي راه آهن داد و خواستار احداث كامل اين مجموعه شد.

رضا دانشمند اذعان داشت: به علت محدوديت اعتباري تنها بخش مركزي ايستگاه به پيمانكار سپرده شده است و بخش تشكيلاتي هنوز اعتباري براي ساخت آن در نظر نگرفته است.

با دست پر به همدان برگشتم

استاندار همدان نيز در اين بازديد اذعان داشت: در جلسه ديدار معاونان وزير راه و شهرسازی در هفته گذشته با دست پر به همدان برگشتم و 30 ميليارد تومان به بخش هايی كه مشكلات اعتباري داشتند كمك اعتباري می‌شود و در هفته جاري نيز با وزير راه و شهرسازي ديدار خواهم كرد.

محمد ناصر نيك بخت با تاكيد بر اینکه پيمانكار بايد به مسئولان اعتماد كرده و پروژه را به پايان برساند، افزود: انتظار مردم همدان رسيدن قطار به اين شهر است و بايد مطالبات پيمانكار پرداخت شده و پروژه با فاز بندي به جلو برود.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين بازديد بيان داشت: نبايد عنوان شود كه قطار یک سال ديگر به همدان می‌رسد بلكه بايد با مردم با واقعیت‌ها صحبت كنيم چرا كه پايان يافتن كامل اين پروژه نيازمند 300 ميليارد تومان اعتبار است.

ابراهيم كارخانه اي با اشاره به اينكه ساخت راه آهن تهران - همدان از بركات سفر رهبر انقلاب به همدان در سال 1383 است، افزود: اين پروژه از سال 85 رسما شروع شده و پيشرفت مناسبي داشته است و تاکنون 72 كيلومتر آن ريل گذاري شده است.

وي با در خواست از معاونان وزير براي اختصاص ريل هاي موجود در انبارها به اين پروژه، افزود: 240 ميليارد تومان براي روسازي و ريل گذاري اين پروژه نياز است و ورزير راه شهر سازي نيز اين پروژه را یکی از چهار راه آهن با اولويت كشور در ساخت نام برده است.

اما معاونان وزير و استاندار و نمايندگان همدان پس از بازديد از كنار گذر شرقي به كارگاه جنوبي آزاد راه همدان -ساوه رفته و به بررسي مشكلات ساخت آن پرداختند، اين پروژه نيز مقرر بود تا پايان خرداد ماه سال جاری کاملا به بهره برداري برسد كه به علت عدم تامین مالي از سوي نهاد هاي دولتي هنوز به پايان نرسيده است.

معاون زير ساخت وزارت راه وشهر سازي و مدیر عامل شركت ساخت و توسعه راه هاي كشور در اين بازديد عنوان كرد: وزارت راه شهر سازي هدف خود را بر مبناي تقويت زير ساخت هاي مواصلاتي كشور قرار داده و قدم گذاشتن در اين راه موجب خير و سعادت اخروي خواهد بود.

محمد نورزاده با اشاره به اينكه به رغم اينكه راه هاي بهتري براي كسب در آمد در كشور وجود دارد پيمانكار ساخت آزاد راه ساوه– همدان با اهتمام خود به كار نشان داده به دنبال كار اقتصادي نبوده، گفت: وزير نيز خواستار واگذاری ساخت كنار گذر هاي شرقي غربي همدان به وي است.

وي بيان داشت: مساعدت لازم در خصوص پرداخت معوقات مالي به پيمانكار انجام خواهد شد.

استاندار همدان نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه پيمانكار پروژه آزاد راه ساوه به همدان قول افتتاح 10 كيلومتر از اين مسير را تا 26 آذر ماه سال جاری داده است، افزود: تعهدات پيمانكار در واقع به پايان رسيده اما لطف وي شامل حال اين پروژه شده است.

آزاد راه ساوه - همدان تا قبل از شروع فصل گردشگري به بهره برداري خواهد رسيد

نيك بخت اذعان داشت: 9 ميليون نفر سالانه از اين مسير تردد می‌کنند و آزاد راه ساوه به همدان به طور كامل تا قبل از شروع فصل گردشگري به بهره برداري خواهد رسيد.

نماينده مردم همدان در مجلس شوراي اسلامي نيز در اين بازديد بيان داشت: پايان يافتن كامل آزاد راه ساوه - همدان نيازمند 100 ميليارد تومان اعتبار است.

ابراهيم كارخانه اي عنوان كرد: در سال 91 پيشرفت اين پروژه 70 درصد بود كه كاري كه در مدت 10 سال انجام شده بود در عرض یک سال انجام گرفت كه نشان از توانايي مجريان در اجراست و پايان يافتن اجراي 30 كيلومتر مابقي بدون گارد ريل گذاري 60 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

قباد چوبدار سرمایه گذار خصوصی آزاد راه همدان-ساوه نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه سرمايه گذاري در اين پروژه براي بخش خصوص توجيه اقتصادي ندارد، اذعان داشت: اين پروژه توجيه اقتصادي ندارد اما به دليل عرق به كار خود همچنان در حال فعاليت هستيم و بخش عمده كار انجام گرفته و مابقی را نيز به اتمام خواهيم رساند.

مجری ساخت آزاد راه همدان- ساوه نیز در اين بازديد بيان داشت: 30 كيلومتر از مجموع اين آزاد راه باقي مانده است و150 ميليارد تومان براي ساخت قطعه اول هزينه شده و نيازمند 50 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت مابقی است.

مسعود صیفی با اشاره به اينكه تا كنون براي اجراي كل پروژه 17 هزار 500 ميليارد تومان هزينه شده است، اظهار داشت: اجراي كامل مابقي مسير كه شامل دو قطعه 10 و 22 كيلومتري است و تجهیز آن120 ميليارد تومان بودجه نياز دارد و بخش عمده ای از علت راكد ماندن اجراي پروژه مربوط به عدم پرداخت سهم كامل سازمان راهداري است كه بايد پرداخت شود.

مجری ساخت آزاد راه همدان - ساوه همچنين از پايان آسفالت ريزي 10 كيلومتر مسير در يكي از دو بخش باقي مانده در 26 آذرماه خبر داد و بيان داشت: در مجموع 35 كيلومتر از ساخت آزاد راه ساوه به همدان باقي مانده است.

گفتني است معاون وزرير راه در پايان اين بازديد ها حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشد و اين در حاليست كه دولت تدبير و اميد در چند روز گذشته با ارائه منشور حقوق شهروندي همه را به رعايت احترام رسانه ها دعوت نموده است كه انتظارات را از مجموعه كاركنان دولت بيش از پيش بالا مي برد.

آنچه كه بدیهی است اين كه به پايان رسيدن آزاد راه ساوه به همدان به شكل كامل و همچنين رسيدن قطار به شهر همدان تنها در گرو تخصيص اعتبار است كه اميدواريم با تحولات جهاني در پرونده هسته اي ايران و قول هاي مساعد دولت تدبير و اميد به مردم ايران در حل مشكلات اقتصادي به زودي شاهد افتتاح اين پروژه های آرزو گونه براي مردم همدان باشيم.