افتتاح 10 كيلومتر از آزاد راه همدان- ساوه در ماه آينده/ توقف پروژه هاي مواصلاتي در ايستگاه كمبود اعتبار

به گزارش خبرنگار مهر، استان همدان با قرار گرفتن در چهار راه غرب كشور و داشتن نقش ارتباط دهندگي جنوب غرب ايران به شمال و مركز داراي موقعيتي مناسب براي استفاده از ظرفيت هاي حمل نقل است.

آزاد راه همدان- ساوه، پروژه هاي كنار گذر شرقي و غربی همدان و راه آهن تهران – همدان از مهم‌ترین پروژه ای مواصلاتي استان است و از اين رو محمد ناصر نيك بخت استاندار جديد همدان كه تنها دو هفته از قبول مسوليتش می‌گذرد در دومين بازديد خود از روند اجراي پروژه هاي عمراني روز پنجشنبه از ايستگاه راه آهن همدان- تهران، كنار گذر شرقي همدان و همچنين از بخشي از آزاد راه همدان- ساوه بازديد كرد كه همگي اين پروژه علي رغم پايان يافتن قرار داد پايان ساخت آن به علت مشكلات مالي ناتمام مانده بود وي نيز از بررسي مشكلات مالي آنان در صبح شنبه با حضور در دفتر وزير راه و شهرسازی خبر داد.

وي در اولين گام به منتهی‌الیه شمال شرقي شهر همدان و در مجاورت روستاي شور ین رفت و از روند اجراي اين ايستگاه تشكيلاتي بازديد كرد.

ايستگاه راه آهنم همدان- تهران 35 درصد پيشرفت فيزيكي دارد

رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل استان همدان در اين بازديد گفت: ايستگاه راه آهن همدان- تهران داراي 17 هزار 500 متر مربع است كه از اين ميزان 11 هزار و 500 متر آن را زير بنا شامل می‌شود و كل اعتباري كه براي ساخت آن پيش بيني شده 42 ميليارد ريال است و تا كنون نيز 35 درصد پيشرفت فيزيكي دارد.

محمود دهقان با اشاره به اينكه سازه آهني اين مجموعه در اصفهان در حال ساخت است و 70 درصد از آن در حال حمل به همدان می‌باشد، بيان داشت: كل قرار داد اين سازه 17 ماه بوده است و بايد ساخت ساختمان تا آخر خرداد ماه آن به پايان می‌رسید اما مشكلات مالي مانع اين كار شد و در دو صورت وضعيت به پيمانكار بدهكار هستيم.

سرپرست كارگاه ساخت ساختمان راه آهن همدان- تهران نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه در چهار صورت وضعيت مالي هنوز پرد اخته‌ای مالي به ما انجام نشده است، عنوان كرد: عدم تزريق اعتبار موجب شده است كه از روند برنامه ريزي شده براي اتمام پروژه باشيم و تنها هزينه روزانه مصرف گازوييل در اين مكان يك ميليون تومان است و براي ايجاد ايستگاه برق رساني يك ميليارد و 200 ميليون تومان اعتبار نياز داريم.

محمد علي مير حبيبي ادامه داد: تردد ماشين هاي حمل مصالح در جاده منتهي به كارگاه ساخت ايستگاه راه آهن و عرض كم آن موجب شده است كه هر روزه شواهد حوادث ناگار رانندگي باشيم كه در خواست می‌کنم اين موضوع مورد پيگيري قرار گيرد.

اما نيك بخت در ادامه با عبور از بخشي از كنار گذر شرقي همدان به بررسي اجراي اين پروژه عمراني پرداخت.

اين پروژه با طول 571 كيلومتر پليس راه آوج در جاده منتهي به تهران را به پليس راه همدان - ملاير متصل می‌کند و علاوه بر كاهش 11 كيلومتري مسير،باعث كاهش تردد وسايل نقليه در شهر همدان و همچنین صرفه‌جویی در مصرف سوخت خواهد شد.

اجراي كنار گذر نیازمند تخصيص اعتبار

رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل استان همدان در مكان با اشاره به اينكه 18 كيلومتر از كنار گذر شرقي و 29 كيلومتر از كنار گذر غربي همدان آسفالت ريزي شده است، گفت: اين پروژه نيازمند تخصيص اعتبار است كه تاكننون 500 ميليون تومان براي خريداري اراضي از صاحبان زمين هاي قرار گرفته شده در مسير پرداخت شده و علاوه بر اين يك ونيم ميليارد نيز به پيمانكار بدهكار هستيم.

مشاور شركت راه و ايران نيز كه پیم نکار اجراي پروژه كنار گذر شرقي همدان است است در ديدار استاندار همدان از آن با اشاره به اينكه چهار ميليارد تومان از دولت طلب داريم، اذعان داشت: قرار داد اجراي كنار گذر شرقي همدان 36 ماه است كه از 27 آذر ماه سال 89 شروع شده و در 27 شهرويور سال جاری بايد خاتمه می‌افت اما به علت عدم آزاد سازي زمين هاي قرار گرفته در مسير توسط مردم، سردسیر بودن منطقه و همچنين كمبود اعتبار هنوز پروژه به پايان نرسيده است.

علمی راد آشتياني با اشاره به اينكه تا كنون از نظر ريالي 79 درصد از تعهدات عملي شده است، بيان داشت: اجراي كل مسير كنار گذر شرقي همدان 39 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

در ادامه استاندار همدان به همراه معاون عمراني خود به بازديد از روند اجراي مسير آزاد راه همدان- ساوه در محدوده حوزه استحفاظي استان پرداخت و علي رغم اعلام قبلي براي حضور دو نفر از معاونان وزير راه و شهرسازی براي بررسي مشكلات اجراي درصد مابقي پروژه، و عدم حضور آنان به علت مشكلت جوي به توضيحات مجري و پيمانكار اجراي پروژه اكتفا كرد.

اتمام ساخت آزاد راه همدان - ساوه نيازمند 120 ميليارد تومان اعتبار

مجری ساخت آزاد راه همدان- ساوه در اين بازديد با اشاره به اينكه اتمام مابقي اين مسير یک صد و 20 ميليارد تومان بودجه نياز دارد و بايد سازمان راهداري سهم مالي خود را در اين پروژه پرداخت كند.

مسعود صیفی بيان داشت: 30 كيلومتر از مجموع اين آزاد راه باقي مانده است و یک صد 50 ميليارد تومان براي ساخت قطعه اول هزينه شده و نيازمند 50 ميليارد تومان اعتبار براي ساخت مابقی است.

وي با اشاره به اينكه تا كنون براي اجراي كل پروژه 17 هزار 500 ميليارد تومان هزينه شده است، اظهار داشت: اجراي كامل مابقي مسير كه شامل دو قطعه 10 و 22 كيلومتري ايست و تجهیز آن یک صد 20 ميليارد تومان بودجه نياز دارد و بخش عمده از علت راكد مانده اجراي پروژه مربوط به عدم پرداخت سهم كامل سازمان راهداري است كه بايد پرداخت شود.

قباد چو بدار سرمایه گذار خصوصی آزاد راه همدان-ساوه نيز در اين بازديد با اشاره به اينكه هنوز آزاد راه همدان ساوه به سود دهي لازم نرسيده است، افزود: زمان زيادي را نمی‌توانم براي اجراي مابقی پروژه تلف كنيم و بايد وزارت راه و شهرسازی تكليف برخي تصميم گيري هاي خود را در خصوص پيمانكاران ديگر مشخص كند.

وي عنوان كرد: آماده به اتمام رساندن تعهدات خود در قبال اين پروژه هستيم و می‌توانیم هر پروژه ديگري را نيز كه به ما محول شود را نيز در استان قبول و به اجرا در آوريم.

راه هاي ارتباطي استان در حد لياقت آن ايجاد نشده است

استاندار همدان نيز در پايان اين برنامه بازيد هفت ساعته با اشاره به ضرورت ايجاد مسير هاي ارتباطي زميني،هوايي و ريلي در كشور، گفت: همدان استعدادهاي زيادي دارد اما راه هاي ارتباطي استان در حد لياقت آن ايجاد نشده است.

محمد ناصر نيك بخت ادامه داد: در يك سال اخير فعاليت هاي خوبي در اين حوزه در استان انجام شده و فعاليت هاي عمراني نيز چشم گير است و براي حل مشكلات اعتباري در آنها در روز شنبه هفته آينده با وزير راه و شهرسازی جلسه خواهم داشت.

وي با در خواست از مجري احداث آزاد راه براي زير عبور بردن تردد خودروها در يكي از دو قطعه باقي مانده كه 10 كيلومتر طول دارد، افزود: 26 آذر ماه 10 كيلومتر از مسير جنوبي آزاد راه همدان ساوه زير عبور خودروها خواهد رفت.

استاندار همدان با اشاره به اينكه بايد ايستگاه تشكيلاتي راه آهن همدان- تهران هر چه سریع تر به بهره برداري برسد خبر از با دزید دوباره از آن در يك ماه آينده براي پيگيري مشكلات داد و ابراز اميدواري كرد در ديدار وزير راه و شهرسازي بتواند مشک لا اعتباري پروژه‌ها را كه رديف ملي دارند حل كند.

معاون عمراني استاندار همدان نيز در حاشيه اين بازديد در پاسخ به سوال مهر مبني بر در صد پيشرفت ايستگاه تشكيلاتي راه آهن همدان تهران به نسبت ديدار استاندار سابق در 31 ارديبهشت ماه سال جاری بيان داشت: به نسبت زمان ديدار استاندار سابق اين پروژه هفت درصد پی شفت فيزيكي داشته است.

وي در خصوص ميزان ريل گذاري راه آهن مسير تهران همدان نيز خبر از 48 كيلومتر ريل گذاري داد كه تا كنون 200 ميليارد تومان هزينه در برداشته است.

اما رئیس حوزه ساخت و توسعه شبکه حمل و نقل استان همدان نيز در حاشيه اين بازديد در صد پيشرفت ريل گذاري راه آهن همدان تهران را 63 كيليومتر عنوان كرد كه با سخنان معاون عمراني استاندار متناقض بود.

بازديد استاندار جديد همدان از پروژه هاي ذكر شده در حالی است كه در آخرين بازديد استاندار سابق مسئولان خبر از افتتاح 28 كيلومتر از مسير باقي مانده آزاد راه همدان- ساوه تا خرداد ماه جاری وهمچنين احتمال افتتاح ايستگاه قطار همدان تا شهرويورماه سال جاری داده بودند،كه همه اين وعده‌ها به علت وجود مشكلات اعتباري محقق نشد و بار ديگر وعده رسيدن قطار و پايان آزادراه ساوه – همدان به آينده موكول شد.