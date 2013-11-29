به گزارش خبرنگار مهر، پس از انکه زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.7 درجه در مقیاس ریشتر عصر پنجشنبه شهرستان دشتستان را لرزاند، 21 زمین‌لرزه دیگر نیز در این شهرستان روی داد.

زمین لرزه عصر دیروز به حدود 300 واحد مسکونی در سه شهر و هفت روستای شهرستان دشتستان آسیب وارد کرد که بر اساس آخرین امار اعلام شده از سوی مسئولان، هشت نفر کشته و حدود 65 نفر مجروح شدند و حدود 150 نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

از عصر دیروز و پس از وقوع زلزله، تیم‌های واکنش سریع و مرکز فوریت های پزشکی استان بوشهر به برازجان، مرکز حادثه اعزام شدند و در حال حاضر درمان مصدومان به خوبی در حال انجام است.

مصدومان حادثه در بیمارستان شهید صادق گنجی مورد معاینه قرار گفتند و پس از انجام اقدامات اولیه آنهایی که نیاز به دریافت خدمات تکمیلی داشتند به بیمارستان‌ شهدای خلیج فارس بوشهر اعزام شدند.

بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید صادق گنجی برازجان در حال ارائه خدمات درمانی هستند و در صورت وقوع پس لرزه های احتمالی آمادگی کامل برای درمان مصدومان را دارند.

پنجشنبه شب و بامداد جمعه پس‌لرزه های مختلف در شهرستان دشتستان باعث شد تا مردم شب آرامی نداشته باشند و بسیاری از مردم شب را تا به صبح نخوابیدند.

برخی در پارک‌ها خوابیدند و برخی نیز شب را در حیاط خانه‌های خود ماندند و افرادی نیز در خیابان‌ها حضور داشتند.

مسئولان استان بوشهر که به برازجان آمده بودند، شب را نیز در برازجان ماندند تا عملیات امدادرسانی و کمک‌رسانی به زلزله‌زدگان از صبح جمعه مجددا آغاز شود.

استانداربوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نیازی به حضور مردم در برازجان نیست و تیم‌های امدادی و مسئولان برای خدمات‌رسانی به حادثه‌دیدگان آماده هستند و در محل حضور دارند.

فریدون حسنوند اضافه کرد: عملیات آواربرداری از صبح جمعه آغاز خواهد شد و امیدواریم بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن، این کار را انجام دهیم.