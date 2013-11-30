عدم تطبیق صنایع دستی با نیاز بازار مشکل اصلی صنایع دستی زنجان است

یحیی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر، صنایع‌دستی را یکی از ظرفیت‌های مهم استان زنجان دانست و افزود: هنوز آماری از ظرفیت تولید کارگاه‌های موجود در صنایع‌دستی استان از جمله ملیله و چاقو وجود ندارد.



وی به تنظیم سند توسعه گردشگری زنجان با پنج راهبرد اشاره کرد و افزود: ارتقای سهم گردشگری زنجان به 50 درصد، ارتقای حفاظت از میراث فرهنگی استان، ارتقای سطح کمی و کیفی آموزشی و پژوهش‌های صنایع‌دستی، تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد استان و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از راهبردهای تدوین شده این بخش است.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان گفت: آمارهای موجود با گزارش‌های ارائه شده در مورد ورود و حضور گردشگر به استان همخوانی ندارد.

رحمتی به بخش گردشگری در استان اشاره کرد و گفت: جذب سرمایه در بخش توریسم استان تقاضا محور بوده است.



وی با اشاره به رتبه نخست ابهر در جذب سرمایه بخش گردشگری در چند سال گذشته افزود: سرمایه‌گذاری این بخش برنامه‌محور نبوده است چرا که این شهرستان رتبه چهارم را در برخورداری از آثار تاریخی دارد.

مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان با تاکید بر ارتقاء سهم استان زنجان از بازار گردشگری داخلی و ارتقاء سطح حفاظت از میراث فرهنگی این استان افزود: مرمت های خوبی در حوزه میراث فرهنگی استان زنجان انجام شده است.

رحمتی ظرفیت موجود در آثار تاریخی و صنایع‌دستی موجود در زنجان را مطلوب اعلام کرد و گفت: مردان نمکی یکی از این ظرفیت‌های بالقوه موجود در زنجان برای جذب گردشگر هستند.



وی مردان نمکی را اسناد متقنی در مورد وضعیت زندگی عامه مردم در دوران هخامنشی اعلام کرد و گفت: وسایل همراه مردان نمکی کشف شده در زنجان بیانگر وضعیت پوشش و صنعت فولادی در آن مقطع تاریخی است.



مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان زنجان با اشاره به وجود مردان نمکی در موزه استان زنجان یادآور شد: این مردان نمونه کامل معرفی عهد هخامنشی در ایران هستند و نشان دهنده این است که مردم زنجان 2 هزار و 500 سال قبل کفش با نقش گل که حکاکی شده می‌پوشیدند در حالی که اروپاییان هزار سال قبل پاپوش را مورد استفاده قرار داده‌اند.

رحمتی به اشتغال ایجاد شده این سازمان در سال گذشته اشاره کرد و گفت: سال گذشته هزار و 650 اشغال در این سازمان ایجاد شده است.

وی به صادرات صنایع دستی در این استان اشاره کرد و یادآور شد: صادرات صنایع دستی از گمرک استان صفر است.

مدیر کل سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان تصریح کرد: استان زنجان 14 ثبت جهانی دارد چرا که این استان پتانسیل لازم برای ثبت میراث فرهنگی و تاریخی را دارد .