ایران با آمریکا، سوییس و لوگزامبورگ همگروه شد

به گزارش خبرنگار مهر، با انجام مراسم قرعه کشی مسابقات جام جهانی فوتبالدستی فرانسه حریفان تیم ایران در این دوره از رقابتها مشخص شد. بر این اساس تیم‌های ملی سوئیس، لوکزامبورگ و آمریکا حریفان ایران در گروه B خواهد بود. گروه‌بندی کامل مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: آلمان، انگلیس، دانمارک، کانادا

گروه B: لوکزامبورگ، آمریکا، سوئیس، ایران

گروه C: فرانسه، اتریش، جمهوری چک، ایتالیا

گروه D: بلژیک، هلند، کویت، پرتغال

قابتهای جام جهانی فوتبالدستی از تاریخ 28 آذر تا اول دی ماه در شهر نانت فرانسه برگزار خواهد شد.