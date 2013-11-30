اجرای فاز دوم هدفمندی در بودجه 93 گنجانده شد/ ارائه 2 سبد کالایی در بهمن و اسفند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت امروز در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان ملی بهره وری در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به نزدیک شدن نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ ارز مبادله ای آیا دولت قصد دارد از این فرصت برای یکسان سازی نرخ ارز استفاده کند؟ گفت: رویکرد دولت در بودجه سال 93 حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور افزود: قطعاً نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ دلار مبادله ای تفاوت چندانی در بودجه سال آینده نخواهند داشت. اما یکسان سازی نرخ ارز طبق برنامه دولت به یکباره انجام نخواهد شد بلکه یکسان سازی به تدریج توسط دولت اجرا می شود.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به این که آیا طبق5 وعده ای که پیش از این داده بودید مبنی بر اینکه لایحه بودجه 93 در تاریخ 13 آذر تقدیم مجلس خواهد شد آیا چنین خواهد بود؟ گفت: لایحه بودجه 93 در وقت قانونی تقدیم مجلس می شود. این در حالی است که در تنظیم لایحه بودجه 93 از وزرای دولت نظر خواهی شده است. البته بودجه امسال نه انبساطی است و نه انقباضی بلکه به صورت واقعی تنظیم شده است.

وی با تاکید بر این که بودجه سال آینده بدون کسری تقدیم مجلس می شود، پیش بینی کرد که کمک ها و منابع لحاظ شده در بودجه تا پایان سال آینده در بودجه بدون کسری محقق شود و بودجه بدون کسری باشد.

آزادسازی منابع بلوکه شده

نوبخت در مورد برآورد دولت از میزان آزادسازی منابع بلوکه شده در پی مذاکرات هسته ای اخیر گفت: برآورد دولت آزادسازی بیش از رقم 8 میلیارد دلار از منابع خارجی بلوکه شده ایران است.

وی با تاکید بر اینکه پیش از این یک بار توضیح داده ام که من هیچ اظهار نظری درباره آزادسازی 8 میلیارد دلار نکرده ام گفت: توافق هیات نمایندگان ایران در مذاکرات ژنو با شش کشور دستاوردهای زیادی را به همراه داشته به ویژه این دستاورد در حوزه اقتصادی، توقف تحریم ها، تعلیق تحریم ها و رفع موانع صادراتی پتروشیمی و همچنین استفاده از عایدات نفتی را باید به فال نیک گرفت.

سخنگوی دولت آزادسازی رقم 8 میلیارد دلار منابع خارجی ایران را گمانه زنی خواند و در عین حال گفت: محاسبات ما فراتر از رقم 8 میلیارد دلار است که طی ماه های آینده آزادسازی شده و در مبادلات اقتصادی داخلی به کار گرفته می شود.

فاز دوم هدفمندی در بودجه 93

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور درباره اینکه آیا فاز دوم هدفمندی یارانه ها در بودجه 93 لحاظ شده است یا خیر ؟ گفت: برای سال 93 به منظور اجرای قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم این قانون در بودجه 93 منعکس شده است. البته در جلسه رسانه ای به زودی اجزای لایحه بودجه دولت را برای خبرنگاران تشریح خواهم کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت نفت در بودجه سال 93 اظهار داشت: نرخ تسعیر ریال و دلار به محض نهایی شدن در دولت اعلام خواهد شد. بعد از این که لایحه نهایی شود درباره تاثیر بودجه 93 بر زندگی مردم و اقتصاد کشور اطلاعاتی را اعلام خواهیم کرد.

ارایه دو سبد کالایی در بهمن و اسفند

نوبخت درباره برنامه دولت برای تحویل دو سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر بر اساس وعده رئیس جمهور در هفته گذشته گفت: زمان دقیق ارایه دو سبد کالایی توسط مسئولین اعلام می شود اما طبق برنامه ریزی ها در بهمن ماه و اسفندماه امسال دو سبد کالایی به اقشار آسیب پذیر ارایه خواهد شد.

وی افزود: معاونت برنامه ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور تامین کننده منابع مالی دو سبد کالایی است و این معاونت منابع را تامین و در اختیار دولت قرار داده است.

سخنگوی دولت ادامه داد: این منابع از اعتبارات مرتبط اعداد و ارقام متناسب با قیمت های کالاها توسط این معاونت تامین شده اما وزارت صنعت، معدن و تجارت فراهم کننده کالاهای این دو سبد کالایی است و در جلسه با این وزارتخانه ساز و کار را به تصویب رسانده ایم.

وی تاکید کرد: هیچ مشکلی برای تامین کالا و منابع ریالی این دو سبد کالایی نداریم؛ از آنجا که سقف بودجه 92 از 210 هزار میلیارد ریال به 170 هزار میلیارد ریال کاهش یافته و اصلاحاتی در لایحه بودجه 92 انجام شده است مشکل تامین کالاهای اساسی مثل گندم رفع شده و منابع مورد نظر به دو برابر افزایش یافته است.