استان مرکزی میزبان لیگ برتر بسکتبال با ویلچرمی شود

علیرضا ربیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر برزگسالان در استان مرکزی به میزبانی این استان برگزار می شود، ادامه داد: جلسات هماهنگی برگزاری مسابقات لیگ استانی بسکتبال با حضور روسای هیئت‌های ورزشی استان در حال برگزاری است.

وی با بیان اینکه در این جلسات هماهنگی‌های لازم در خصوص نحوه برگزاری، آمادگی ورزشکاران و زمان و مکان برگزاری مسابقات در حال انجام است، ادامه داد: مسابقات لیگ بسکتبال استان مرکزی 20 و 21 آذر ماه جاری برگزار می شود.

ربیعی، ادامه داد: این دوره از مسابقات در در گروه برگزار می شود که درهر گروه چهار تیم با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.



رییس هیئت بسکتبال استان مرکزی با اشاره به اینکه استان مرکزی در گروه ب با تیم‌های مخابرات اصفهان، شهرداری آمل و همیاری زنجان رقابت می‌کند، اضافه کرد: چهار بازیکن این تیم از اعضای تیم ملی هستند.

وی خاطرنشان کرد: تیم بسکتبال با ویلچر استان مرکزی سال گذشته موفق به کسب مقام سوم لیگ برتر کشور و نایب قهرمانی ایران شد.

لازم به ذکر است دو تیم برتر هر گروه در مسابقات لیگ برتر بسکتبال با ویلچر با یکدیگر رقابت و تیم منتخب به عنوان قهرمان این مسابقات معرفی می‌شود.