به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل بهزیستی استان مرکزی در این مراسم که شمگاه سه شنبه برگزار شد ضمن گرامیداشت این روز گفت: هدف از نامگذاری یک روز ویژه بنام معلولان، بالا بردن رشد اذهان و افکار عمومی در خصوص انواع مختلف معلولیت ها و افزایش آگاهی مردم، ارج نهادن به تجارب و توانایی های این قشر است.

رضا ربیعی با بیان اینکه معلولان مصداق آشکار حکمت و رحمت الهی هستند، افزود: درست است که به حکمت خداوند برخی توانایی های این افراد کاسته شده ولی در مقابل به یُمن رحمت الهی استعدادهای ویژه و خاصی در زمینه های دیگر به آن ها داده شده است.

وی با اشاره به بزرگی روح و منش معلولان ادامه داد: معلولان با نگرش واقع گرایانه، معلولیت و پیامدهای حاصل از آن را پذیرفته اند و با مثبت اندیشی سعی در خنثی کردن پیامدهای منفی آن و تبدیل کردن آن به فرصت های مثبت دارند.

ربیعی با تاکید بر اینکه تعهدات بین المللی در خصوص معلولان فرصتی مناسب برای بروز توانایی هایی معلولان است، اظهار کرد: قواعد بین المللی و ملی بخصوص قانون جامع حمایت از حقوق معلولین تعهداتی الزام آور برای به رسمیت شناختن حقوق و جایگاه معلولان است.

27 هزار نفر تحت پوشش خدمات

وی ادامه داد: هم اکنون 27 هزار معلول در استان مرکزی شامل انواع معلولیت های ناشنوایی، نابینایی، جسمی و حرکتی، کم توان ذهنی، اعصاب و روان و چند معلولیتی تحت پوشش بهزیستی استان هستند و از خدمات این سازمان در بخش های مختلف استفاده می کنند.

مدیرکل بهزیستی افزود: این خدمات در جهت استقلال و خودکفایی معلولین و ورود آن ها به بطن جامعه است که البته نیازمند یاری و حمایت دستگاه های دولتی و غیردولتی دیگر نیز هست.

وی با بیان اینکه جامعه باید توانایی های معلول را بپذیرد، گفت: همه اقشار جامعه باید حقوق معلولان را بعنوان یک شهروند محترم شمرده و شرایط دسترسی آنان به خدمات و امکانات را مهیا کرد.

عضو شورای اسلامی شهر اراک نیز در ادامه این مراسم گفت: فاصله بین سلامت و معلولیت از تار مو نیز نازک تر است و ممکن است افرادی که امروز سالم هستند بر اثر یک سانحه دچار معلولیت های جسمی شوند.

ایجاد شرایط برابر خواسته معلولان

منوچهر کاظمی افزود: ایجاد شرایط برابر و امکانات و حقوق اولیه شهروندی معلولین باید جدی گرفته شود.

وی با انتقاد از اجرایی نشدن مصوبات شورا در خصوص معلولان افزود: متاسفانه برخی کارشکنی ها از سوی برخی ارگان ها باعث شد که مصوباتی که از سوی شورا برای معلولین تصویب شده یا اجرایی نشود یا اینکه لغو شود.

کاظمی ادامه داد: طبق یکی از مصوبه های شورا مقرر شده بود که شهرداری، 20 درصد از دکه ها و مغازه های سطح شهر را به معلولین واگذار کند و همچنین سازمان فضای سبز شهرداری نیز موظف می شد که 20 درصد از نیروهای خود در بخش های نگهبانی خود را از معلولین انتخاب کند.

وی گفت: متاسفانه از سوی برخی اینقدر در این خصوص کارشکنی شد که شورای شهر مجبور به لغو مصوبه شد.

بی خبر از درد معلولان هستیم

وی افزود: بیشتر بی توجهی ها به معلولان به این دلیل است که مسئولان و دست اندرکارن امور از دردی که معلولان می کشند و مشکلاتی که دارند بی خبر هستند و حل مشکل معلولان باید به طور عمیق صورت گیرد و برنامه ای جدی تر برای مسکن و اشتغال آن ها در نظر گرفت.

وی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون قانون سه درصد استخدام معلولین در ارگان ها و سازمان های دولتی صورت نمی گیرد.

کاظمی تاکید کرد: وقتی که یک نابینا می تواند تلفن چی شود یا یک معلول ویلچری بعنوان نگهبان در اداره ای فعالیت کند چرا نباید از این نیروها استفاده کنند، وقتی که معلول بیکار باشد مجبور است برای گذران زندگی به راه های دیگری که ناهنجار است روی بیاورد.

با سه میلیارد تومان اقدامی صورت نگرفت

وی گفت: در دور قبل شوراها سه میلیارد تومان برای مناسب سازی چهار منطقه شهری در اراک در نظر گرفته شد، ولی متاسفانه اقدامی صورت نگرفته و باید الان از شهرداری و متولیان خواست تا در این خصوص فعالیت کنند و افراد پاسخگو باشند.

کاظمی با اشاره به ضعف حمایت از ورزش معلولان اظهار کرد: هم اکنون در استان ما برای برخی تیم ها هزینه های میلیاردی می شود ولی ورزش معلولان با کمترین اعتبار در حال افتخارآفرینی است.

عضو شورای شهر اراک افزود: مسئولان استان باید پاسخگوی معلولان در زمینه اقداماتشان باشند و آنها را در جریان برنامه های ویژه خود برای معلولان قرار دهند و از مشاوره و پیشنهادهای آن ها استفاده کنند.

معلول باید در جامعه پذیرفته شود

مسئول جامعه معلولان استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: معلول حق دارد در جامعه و توسط مردم پذیرفته و حمایت شود و نسبت به وظیفه ای که در حد توانش به عهده او سپرده می شود، آموزش ببیند و با روشنگری هدایت شود تا کیفیتی مطلوب و نتیجه ای درخور به جا بگذارد.

مصطفی چقایی با بیان اینکه تحقق اهداف بیمه ای از اصلی ترین برنامه های جامعه معلولان در یک ساله گذشته بوده، افزود: جامعه معلولان استان مرکزی بعنوان دبیرخانه ستاد پیگیری بیمه تامین اجتماعی معلولان کشور از سوی جامعه معلولان ایران عهده دار این مهم شده است.

ضرورت بیمه معلولان

وی ادامه داد: تمامی اقدامات صورت گرفته در این زمینه، باتوجه به ماده 39 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، گامی واقعی در راستای بهینه سازی معیشت معلولان و برنامه ریزی دقیق و آتیه دار برای این قشر توانمند است.

چقایی گفت: از جمله اهداف مهم این طرح تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد امنیت و توانمندسازی، رفع فقر و محرومیت، کاهش هزینه های درمانی، اشتغالزایی و آسودگی خاطر معلولان است.

وی ادامه داد: پس از نامه نگاری های انجام شده با مسئولان ذیربط و گرفتن جواب مثبت علمای عظام بر شرعی بودن درخواست برخی جواب ها ازسوی عده ای از مسئولین جای تامل داشت؛ خصوصا پاسخ یکی از مقامات کشوری که در جواب درخواست و پشنهاد اصلاح بیمه معلولان که تمامی درخواست های دبیرخانه را تحمیل بار مالی بر دولت و صندوق های بیمه گر و مغایر با قانون دانسته است.

چقایی گفت: با توجه به اهمیت اصلاح بیمه معلولین و با توجه به نظرات بزرگان، معاونان و مسئولان صاحب نظر در خصوص بیمه و مزایای آن برای معلولانی که 10 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهند، این سوال پیش می آید که بالاخره قانون کی و کجا می خواهد در زندگی این افراد نقش خود را بازی کند و منفعت آنان را در نظر بگیرد؟ و اینکه اگر دولت نتواند این بار مالی را تامین کند و منابعی برای آن بیندیشد ما با دستان خالی چه کنیم؟

مناسب سازی شهری خواسته به حق معلولان

مسئول جامعه معلولان در ادامه ضمن اشاره به سایر مشکلات معلولان یادآور شد: با توجه به اینکه اراک کلانشهر است باید فضای شهری متناسب با این امر باشد اختصاص اتوبوس های درون شهری مناسب سازی شده و استاندارد ویژه معلولین، مناسب سازی ساختمان ها، اماکن عمومی، خیابان ها معابر شهری لحاظ شود.

وی با انتقاد از بی مهری رسانه ها به خصوص رسانه های دیداری در انعکاس برنامه ها و توانمندی های معلولان اظهار کرد: با توجه به اینکه طبق ماده 12 قانون جامع حمایت از معلولان، صدا و سیما موظف است هفته ای دو ساعت در زمان مناسب را به این قشر اختصاص دهد ولی متاسفانه شاهد هستیم که هم اکنون این سهم محدود به روز جهانی معلول شده است.

راه اندازی انجمن عابد در استان

چقایی در ادامه از تشکیل انجمن واحد " عابد " خبر داد و افزود: این انجمن متشکل از انجمن آسیب های نخاعی ، ناشنوایان، نابینایان، معلولین جسمی حرکتی، آلزایمر و روانی مزمن و کم توان ذهنی به منظور تحقق اهداف یکسان و مشترکشان در زمینه تسهیل زندگی اجتماعی و شهری اعضای خود تشکیل شده است.

وی گفت: در ان راستا تاسیس شهرک چند منظوره ویژه معلولین با کلیه امکانات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، تجهیزات تخصصی پزشکی، ماشین های مناسب سازی و مطابق با استاندارد جهانی در دستور کار و هدف اصلی این انجمن قرار گرفت که امروز کلنگ زنی شد.

چقایی در خصوص اهداف یکساله جامعه معلولان استان و دبیرخانه ستاد پیگیری قوانین بیمه معلولین توضیح داد: طرح توسعه مشاغل خانگی برای پوشش بیمه تامین اجتماعی معلولان استان در بخش های قالی بافی و صنایع دستی، سیاستگذاری تشویق و حمایت معلولان جهت استقبال از بیمه تامین اجتماعی خویش فرما و غیره، مناسب سازی خیابان های شهید شیرودی و شهید بهشتی کلانشهر اراک ویژه معلولان با کمک شهرداری و شورای شهر، رفع موانع حقوقی و فرهنگی از برنامه های یکساله جامعه تا 12 آذر سال آینده خواهد بود.

در ادامه این مراسم که با اجرای برنامه های فرهنگی و هنری از سوی معلولان همراه بود از معلولین ممتاز تقدیر شذ.