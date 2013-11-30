به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه رئال مادرید اسپانیا با شرکت بیمه "لویدز آو لاندن" که بزرگترین شرکت بیمه‌ای بریتانیا است بر سر پاهای کریستیانو رونالدو به توافق رسیده‌اند. بر اساس اعلام سایت اسپانیایی اقتصاد و تجارت(کسب و کار) در توافق جدید صورت گرفته، شرکت بیمه پاهای رونالدو را 103 میلیون یورو معادل 140 میلیون دلار گارانتی کرده است.

این رقم 3 درصد بیشتر از توافق صورت گرفته بین طرفین در سال گذشته است. در صورتی که کریستیانو رونالدو با یک آسیب دیدگی جدی مواجه شود باشگاه رئال مادرید مبلغ 140 میلیون دلار را از شرکت بیمه طرف قرارداد خود دریافت خواهد کرد.

بیمه ستاره‌های ورزش موضوع تازه‌ای نیست و باشگاه رئال مادرید در این زمینه فعال‌تر از دیگران به نظر می‌رسد. پیش‌تر زیدان و بکهام هم از این باشگاه بیمه شده بودند. سران رئال و شرکت بیمه طرف قرارداد آنها بر سر گرث بیل نیز به توافق رسیده‌اند ولی جالب اینکه آسیب دیدگی کمر وی جزو پوشش بیمه‌ای قرار نمی‌گیرد چرا که کارشناسان بیمه معتقدند که وی از قبل دارای دیسک کمر مزمن بوده است.

در سال‌های گذشته دیوید بکهام نیز 54 میلون دلار بیمه شده بود و ارزش بیمه لیونل مسی 70 میلیون دلار در سال‌های گذشته بوده است. این در شرایطی است که ایکر کاسیاس هم بر اساس قرارداد منعقد شده دست خود را 10 میلیون دلار بیمه کرده است.

در رشته‌های غیر فوتبالی هم این موضوع رواج پیدا کرده است. فرناندو آلونسو راننده سرشناس اسپانیایی تیم فراری دو انگشت دست خود را 13 میلیون و 500 هزار دلار بیمه کرده است.

شرکت "لویدز آو لاندن" به طور معمول بیمه‌های پر خطر را سرویس دهی می‌کند. مقر این شرکت در لندن است که با افراد شاخص و هنرمندان زیادی قرارداد بسته است.