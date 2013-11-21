حمایت رائول گونزالس از رونالدو/ او بهترین بازیکن جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، رائول گونزالس ستاره پیشین تیم ملی اسپانیا و تیم فوتبال رئال مادرید که دو سالی است در تیم السد قطر بازی می‌کند، با حضور در یکی از دانشگاه‌های قطر ضمن حمایت از مهاجم تیم ملی پرتغال، گفت: در حال حاضر رونالدو بهترین بازیکن جهان است و همه استانداردهای یک بازیکن خوب را دارد. او در رئال مادرید عملکرد خوبی داشته است. همچنین نقش وی در صعود تیم ملی پرتغال به جام جهانی بخصوص در بازی با سوئد بدیهی است.

رائول که در آستانه انتخاب بهترین‌های فوتبال جهان این صحبت‌ها را مطرح کرده است، افزود: رونالدو بهترین بازیکن است اما این چیزی از ارزش‌های لیونل مسی آرژانتینی که در سه سال گذشته بهترین بازیکن جهان بوده است کم نمی‌کند.