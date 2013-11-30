به گزارش خبرگزاری مهر، "دیهگو مارادونا" که پیشینه مربیگری تیم الوصل امارات را دارد، این روزها به نظر میرسد کاملا با فرهنگ اماراتیها تطابق پیدا کرده است. وی در جشن استقلال کشور امارات شرکت کرد، ضمن اینکه طبق اعلام ال پاییس، تیه ری آنری، مهاجم پیشین آرسنال هم در این مراسم حضور داشت.
رسانههای آرژانتینی پوشش گستردهای نسبت به این خبر داشته و حتی نام "بن دیهگو آرماندو المارادونا" را برای وی در نظر گرفتند. در تصاویری که از بازیکن پیشین تیم فوتبال آرژانتین منتشر شده، وی در حالی که لباس عربی بر تن کرده و دستار به سر دارد، به چشم میخورد.
"مارادونا"ی 53 ساله که در حال حاضر به عنوان سفیر ورزشی امارات در این کشور حضور دارد، در فصل 12-2011 هدایت تیم فوتبال الوصل را بر عهده داشت و 44 بازی روی نیمکت این تیم نشست.
